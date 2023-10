Blue Walker 3-satellitten inkluderer astronauter

Frankrike 2

En gigantisk satellitt som forårsaker litt røre fordi den kan forårsake lysforurensning, er Blue Walker 3-satellitten. På settet til 20 Heures med journalist Nicolas Chateauneuf, fredag ​​20. oktober.

Formålet med Blue Walker 3-satellitten er å gi bredbånd til mobiltelefoner. Antennen er enorm. Et lys som ville forstyrre astronauter. Den er like sterk som stjernene, veldig lyssterk. Antennen er så kraftig at den reflekterer sollys. Lyssporet fra denne satellitten bekymrer og forstyrrer radioteleskoper som undersøker de ytre delene av universet, men er også ansvarlig for å oppdage asteroider. «Designerne vil introdusere 90»20 Heures fredag ​​20. oktober har Nicolas Chateauneuf.

Rommet er gull

Problem: Plassen blir mer og mer overfylt og det er ingen dommer: i omtrent 500 km høyde, i lav bane, er det 5000 satellitter fra Elon Musk og 600 satellitter fra et nett, men ingenting bekrefter veiens lov. Vi ser jakten på gull i verdensrommet.