Blues på scenen bak Norge og Hviterussland

Mathieu WARNIER, Media365, Skrevet lørdag 8. januar 2022 kl. 14:13.

Under det meste av Oberhofs mixstafett klarte Blues å overbevise Julia Simon, mens Norge slo Hviterussland.

Det franske laget kan takke Julia Simon! Under den første blandede stafetten i verdenscupsesongen i skiskyting, organisert i byen Oberhof, fjernet skiløperen Les Ciss en hellig torn fra foten til Blues. Da trioen bestemte seg for å hvile Emilian Jacqueline og Quentin Fillon Milette, startet Norge med tungt artilleri, mens Darjeeling begynte fiendtligheter etter broren Johannes Thingnes Bow. Det norske laget, med fire valg på de fire første skuddene, startet kvinnestafetten 35 sekunder mot Hviterussland og 49 sekunder mot Tyskland. På fransk side begrenset Antonin Quijonad skaden til 30 sekunder for sent på slutten av oppdraget. Simon Testiux på sin side hadde det vanskelig på ski. Med så mange valg som Johannes Thingnes Boe, ga Habs opp nesten ett minutt på ski og presset Anaïs Bescond til sjuende. Til tross for å ha tre ekstra Picox, holdt Hobbes Blues på hengslene i denne blandede stafetten, med ledelsen, Ingrid Landmark Tantrevolt klarte ikke å øke gapet for Diginara Alymbekova.

Blues på scenen på Snatch

Hannah Sola la deretter press på Martே Olsp Royceland, som reduserte ledelsen til femten sekunder etter det siste skuddet. Svært aggressiv i himmelen kunne Julia Simon avansere til tredjeplass på sin første runde, men tre valg presset henne nedover stigen. Hobbs utnyttet imidlertid andres feil til å stå på tredjeplass og gå ut av skytingen, men trusselen ble senere kalt Elvira Oberg. Det første stående skuddet på denne stafetten tynget Sebastian Samuelson med to strafferunder, og ble deretter forsinket igjen da Hannah Oberg la til en tredje runde i bronseskuddet sitt, da den svenske stafetten igjen kunne stole på Elvira Oberks form. .. men mislyktes syv sekunder bak den franske kvinnen til å komme på tredjeplass i denne mixed-stafetten. For seieren stoppet Martே Olsp்பு Royceland Hannah Sola for å gi Norge nok en seier i treningsstudioet under en en-til-en-øvelse før OL i Tokyo. Ifølge Blues, til tross for fraværet av to mannlige motorer, er det samlede resultatet oppmuntrende fordi det franske laget vil forsvare tittelen de vant i 2018 på Pyongyang-banen i Kina.

Skiskyting – World Cup / Oberhaffs Mixed Stafett

Endelig klassifisering – lørdag 8. januar 2022

1- Norge (T.Boe-JTBoe-Tandrevold-Roeiseland) på 1t28’51”4 (0 strafferunder + 6 valg)

2- Hviterussland (Laposto-Smolsky-Alimbekova-Zola) 23”1 (0 + 5)

3- Frankrike (Guigonnat-Desthieux-Bescond-Simon) 2’01”3 (0 + 11)

4- Sverige (Samuelsson-Ponsiluoma-H.Oeberg-E.Oeberg) på 2’08”4 (3 + 10)

5- Russey (Svetkov-Bournitz-Kazakovich-Wasnetkova) à 2’08”9 (0 + 9)

6- Tyskland (Rees-Doll-Voigt-Hinz) 2’10”7 (0 + 6)

7- Italia på 2’43”1 (0 + 13)

8- Finland (Zeppelin-Hydensal-Minkkinen-Eder) à 3’09”7 (0 + 9)

9- Tsjekkia (Stvrtecky-Krcmar-Davidova-Jislova) 3’18”3 (0 + 10)

10- Ukraina (Prima-Pitruchny-Semerenko-Digima) à 4’00”9 (0 + 12)

…