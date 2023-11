Bluesky har allerede 2 millioner brukere

Det sosiale nettverket, medstiftet av tidligere Twitter-sjef Jack Dorsey, har doblet antall brukere siden september.

De første meldingene på Bluesky ble publisert for et år siden. I en bloggartikkel dedikert til dette jubileet kunngjør selskapet at det nå har mer enn to millioner følgere, opp fra én million i september. Det er imidlertid uklart hvor mange av disse brukerne som besøker plattformen daglig.

Bluesky, som forbereder en åpen og desentralisert plattform, ble grunnlagt som en del av Twitter. Da selskapet ble kjøpt av milliardæren Elon Musk i fjor (og senere omdøpt til X), fortsatte Bluesky å operere separat. Nettverket er nå tilgjengelig på Android og iOS. Et åpent nettgrensesnitt vil også bli lansert i slutten av november.

En annen kunngjøring: «føderasjon». Dette betyr at dataene dine ikke holdes av et enkelt selskap, men spredt over forskjellige uavhengige servere (som konkurrenten Mastodon, for å si det sånn). Meningen er at du relativt enkelt kan bytte når noe går galt med en server, for eksempel når eieren plutselig begynner å poste antisemittisk tull.