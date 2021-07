BML beordret å slutte å operere i Norge Forpliktelse

BML Group har fått ordre om å slutte å tilby pengespill til norske spillere av landets spillemyndighet.

Lotteritilsynet (Lottstift) har varslet operatøren, som eier nettsteder som Betsson og Betsafe, at den må slutte å tilby å gamble i Norge uten norsk tillatelse. Andre merkevarer som bør slutte å drive forretning med den norske befolkningen inkluderer Nordicbet Group, Norgesautomaten og CasinoEuro.

I et brev kalt forhåndsvarsel i samsvar med forvaltningsloven sa regulatoren at BML Group tilbyr nordmenn muligheten til å delta i lotteri og pengespill, via norskkalte nettsteder og ved hjelp av norske koder. Nettstedene markedsføres også på norske TV-kanaler.

Lottstift vurderer at disse nettstedene “tydelig retter seg mot Norge” og derfor er i strid med lotteriloven og spilleloven.

Organet la til at det reagerte på samme måte som Trannel International, et datterselskap av Kindred Group, og at avgjørelsen i en etterfølgende ordre ble støttet av begge klageorganene. Det sa at det hadde varslet BML Group Limited, som er lisensiert på Malta, samt selskapets tre direktører for adresser gitt av informasjon tilgjengelig i Malta Business Registry.

“Selv om de maltesiske myndighetene gir BML-konsernets spilllisens, introduseres ulovlig spilling i Norge av online spillselskapet, som inviterer spillere i det norske markedet til å delta, og lar nordmenn registrere seg som spillere,” sa Lottstift i brevet.

”Lotteriloven og pengeloven gjelder også for pengespill fra utlandet når tilbudet er bestemt for Norge.

“Lotteritilsynets arbeid med betalingstjenesteforbudet har også avslørt at BML Group Limited strever for å omgå det norske forbudet mot å arrangere betalinger til og fra utenlandske spillselskaper.”

I Norge har Norsk Tipping enerett til å tilby online kasinospill, bingospill, skrapespill og oddsspill i samsvar med spilleloven.

Lotteritilsynet kan ilegge tvangsmulkt for å håndheve lotteriloven og spilleloven.

Hun la til: «Hvis det ulovlige forholdet ikke stopper etter at avgjørelsen er tatt, vil Lotteritilsynet vurdere varselet om ufrivillige bøter som vil fortsette til det ulovlige pengetilbudet blir korrigert eller avsluttet.

Tvangsmulkt er ikke straff, og plikten til å betale tvangsmulkt er ikke basert på skyld, men utløses når et ulovlig forhold har oppstått, og det må være så høyt at det ikke betaler økonomisk den som er ansvarlig for ikke- overholdelse av avgjørelsen.