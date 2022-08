«BNP Paribas burde gjøre opp for meg»

20. april mottok Fernand, 80, en e-post fra e-postadressen «noreply@vlaanderen.be». Trodde han hadde å gjøre med en offisiell adresse, tok han ikke hensyn. Jeg måtte bekrefte datoen for min fjerde dose av koronavirusvaksinen og ble overført til Itsme. Men jeg kunne ikke bekrefte det, så jeg gikk ikke lenger, forklarer han til Belang van Limburg.

Den gang så ikke Fernand for seg at han skulle tape nærmere 2500 euro. Faktisk, noen dager senere, oppdaget han at et selskap basert i Utrecht hadde belastet ham €2 498,43. Han kjente ikke dette selskapet og sperret umiddelbart kortet hans og meldte det til politiet.







Deretter kontaktet han Ombudsfin, finansmeglerhuset, som mener han ikke har noe å skamme seg over og at det er opp til banken hans, BNP Paribas, å kompensere ham. Men på BNP-siden anslås Fernand å ta feil. «Det er opp til banken å sørge for at betalingssystemet er sikkert, og også for folk på min alder. Jeg vil ha pengene mine tilbake.»

Dessverre for 80-åringen bekrefter banken at den har tatt grep med Digipass og at den har lagt inn personopplysninger. Så han godkjente betalingen. «Banken er derfor ikke forpliktet til å betale det.»

BNP drar nytte av dette ulovlige eventyret for å minne deg på at du bør være forsiktig og at du kun bør bruke ditt digipass for betalinger du setter i gang, og ikke på forespørsel fra en tredjepart.