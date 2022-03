BNP Paribas Fortis kjøper opp bpost bank: hva er fordelene for kundene?

«la banque de la poste» ble fullstendig kontrollert av BNP Paribas Fortis, og dette var allerede tilfelle på papiret siden begynnelsen av dette året, den fransk-belgiske banken har kjøpt 100 % av aksjene i bpost bank. Men hva vil endre seg for dem og for kundene.

Hva vil endre seg for bpost bank-kunder? De vil fortsatt ha tilgang til sine eksisterende tjenester, men i tillegg til dette vil de 657 postkontorene i landet tilby dem BNP Paribas Fortis-produkter, spesielt forsikring. Og det er for de neste månedene. bpost bank-kunder blir automatisk BNP Paribas Fortis-kunder 1. januar 2024, og bpost bank-merket forsvinner fra markedet. Når det gjelder BNP Paribas Fortis-kunder, vil de kunne gå til sine filialer, men også for å utføre noen grunnleggende bankoperasjoner ved 657 bpost-skranker. Alt dette er nyttig for dem … i hvert fall for de som ikke vil eller ikke kan gjøre nesten alt på nettet.

Så prosessen ble fullført, men selvfølgelig med forbehold om godkjenning fra konkurransekontrollmyndighetene. Som kan forstås hvis vi husker at BNP Paribas Fortis også er Fintro og Hello Bank. Dette betyr et større enn betydelig volum i det belgiske markedet.

Hva vil skje med de ansatte i Postbanken?



I dag er det 1300 dedikerte motansatte, i frontlinjen til kundene, sier de, og 410 dedikerte konsulenter. De vil kunne bo på 657 postkontorer for å tilby grunnleggende banktjenester, migrere til filialer eller til og med bli med i tjenestene til BNP Paribas Fortis i henhold til deres ønsker og ferdigheter. A priori bør det ikke være permitteringer.

Er dette en god prosess for alle?

Synes at. BNP Paribas Fortis tilbyr sine kunder et stort lokalt kommersielt nettverk for grunnleggende tjenester, lokale tjenester som en stor del av befolkningen ønsker, men ved å dele kostnadene for infrastruktur med bpost. BNP Paribas Fortis har også et stort nettverk for å selge produktene sine, spesielt «skadeforsikringsprodukter» (hjem, ansvar, bil og rettshjelp). Lagt til Fintro, Hello Bank og snart et distribusjonsnettverk på tvers av biblioteker: BNP Paribas Fortis er spesielt godt utstyrt.

For postkontoret er det også fordelen med å eliminere en stadig mer stressende og stadig mer kompleks aktivitet, men også fordelen med å dele nettverkskostnader som det er forpliktet til å opprettholde.

Vil BNP Paribas Fortis fortsette eller slutte å stenge filialer?

Godt spørsmål. Banken har som mål å gå fra 386 filialer til 220 filialer, det vil si 40 årlige nedleggelser. Denne politikken vil fortsette. Kanskje det er fornuftig å søke integrasjon med bpost 657-kontorer.

Absolutt et interessepunkt: Vær forsiktig så du ikke oppretter et to-hastighets nettverk når det gjelder QoS.