I 2012 ble fem unge nordkoreanske trekkspillere virale på YouTube, et nettsted forbudt i hjemlandet. Arrangert Fikk hitlåten “Take On Me” fra 1980-tallet Rop ut På det amerikanske TV-showet “Last Week Tonight with John Oliver.”

Tildekningen av en hektar seier var tankegangen Morton Travic, En norsk kunstner og regissør som ledet en så umulig kultur Samarbeid Med DPRK. Sannsynligvis den mest berømte (og kontroversielle), sa han Har blitt ordnet Det provoserende slovenske bandet Laibach opptrådte i Pyongyang i 2015, en begivenhet som fanget verdensmedias oppmerksomhet. Dokumentar På konserten.