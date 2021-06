Bob Dole utnevnt til Chief Information Officer for Faith-Based Boutique Firm

Etter 41 år i virksomheten var det klart at tre måneder i pensjon var nok for Bob Dole. Den tidligere sjefkapitalstrategen ved TIAA-eide Nuveen Asset Management, som gikk av med pensjon i mars, er utnevnt av den religiøse investeringssjef Crossmark Global Investments som den nye investeringssjefen.

Etter fire tiår arbeidet for selskaper som BlackRock, Merrill Lynch og OppenheimerFunds Inc. Dole kunngjorde sin pensjonisttilværelse i mars, men det tok ikke lang tid før han ble lokket ut i arbeidsmarkedet. I den nyopprettede CIO-stillingen vil Doll lede Crossmark investeringsteamet og være ansvarlig for å vokse og utvide selskapets investeringsprodukttilbud, med fokus på flere nye aktivt administrerte produkter. Han vil også gi ukentlig investeringskommentar på Crossmarks nettsted kalt “overveielser av land. “

“Vi er glade for å ønske Bob velkommen som vår nye investeringssjef,” sa Mike Kern, administrerende direktør i Crossmark Global Investments, i en uttalelse. “Han er en sterk posisjon og tankeleder blant investeringssamfunnet og vil bringe sin 41 år lange track record til vårt investeringsteam her på Crossmark.”

Før han begynte i Nuveen, hvor han ledet den store aksjekjeden, var Doll Chief Equity Strategist i BlackRock, og før det var President og CIO for Merrill Lynch Investment Managers. Før han begynte i Merrill Lynch, var han Chief Information Officer i OppenheimerFunds Inc.

Dole er best kjent for sin årlige liste over 10 spådommer, som han kom med over tre tiår. I sine spådommer spår han temaene som vil flytte markedene, pengepolitikken og økonomien. Dole vil jobbe fra et nytt avdelingskontor i Princeton, New Jersey, hvor han bor, og vil jobbe tett med sjefsmarkedsstrateg Victoria Fernandez, rapporterer direkte til Kern.

“Jeg er glad for å bli med i et selskap som opprettholder sine investeringsprodukter til høye etiske standarder og legger sine verdier i sin generelle forretningsmodell,” sa Dole i en uttalelse. “Det er sjelden du kommer over en så unik kultur, og jeg er spent på å fortsette reisen min i denne bransjen på en måte som også er viktig for det gode.”

Dole ble uteksaminert fra Lehigh University med en BA i regnskap og BA i økonomi, og tok en MBA fra The Wharton School ved University of Pennsylvania.

