Bobble PuzzleAlle boblene! kommer i 2023 og vil være cooperativ 2v2 for første gang

ININ Games og TAITO Corporation kunngjør ankomsten av Bobble PuzzleAlle bobler ! våren 2023, utelukkende i Endring ! Spillet som startet det hele kommer tilbake for et nytt eventyr med nye og forbedrede funksjoner, som snart vil bli annonsert.

For første gang i franchisehistorien, Puzzle Bobble Everybubble! vil forstå en historiemodus som kan spilles av opptil 4 spillereog en 2v2 samarbeidende kampmodus.

For de som er nostalgiske etter denne tidløse franchisen, har ININ bestemt seg for å gjøre den originale SNES-versjonen av Puzzle Bobble (japansk) og Bust-A-Move (USA) også tilgjengelig separat for nedlasting.

I versus-modus kan spillere konkurrere mot datamaskinen eller andre spillere, og til og med sende bobler til motstanderens brett og forstyrre dem ved å fjerne eller bryte et stort antall bobler på en gang.

I denne tittelen kan spillere glede seg over ikke bare den tradisjonelle 1v1-kampen, men også, for første gang i serien, samarbeidende 2v2-kamper mellom lag på to spillere, som kan samarbeide for å rense motstandernes bobler for en mer fornøyelig opplevelse. spennende og rask. . Spillere kan også spille solo mot datalaget eller slå seg sammen med en venn.