Bobby Cody skal forlate Microsoft 29. desember

Microsoft på sin side delte notater med sine ansatte for å forberede seg på Activision-Blizzard-integrasjonen i Microsoft Galaxy. Presidenten, Bill Spencer, takket først Bobby Kodick før han omfordelte ulike ansvarsområder til Microsoft-ansatte.

«Tidligere i dag kunngjorde Activision-sjef Bobby Kodick offisielt at fredag ​​29. desember 2023 vil være hans siste dag hos Microsoft Gaming. Under Bobbys ledelse har Activision Blizzard, i sine mange inkarnasjoner, vært en varig arv etter videospill. Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga eller andre titler, teamene deres har skapt kjære franchiser og underholdt hundrevis av millioner av spillere i flere tiår.

Jeg vil takke Bobby for hans uvurderlige bidrag til bransjen, hans partnerskap med å avslutte Activision Blizzard-oppkjøpet, og samarbeidet hans etter fullføringen, og jeg ønsker ham og familien hans det beste i resten av livet.»

Som våre kolleger på «The Verge» påpeker, har Bobby Koticks avgang en stor innvirkning på virksomheten til Matt Booty, sjef for «Xbox Game Studios» (de forskjellige utviklingsstudioene Microsoft kjøpte), hvis ansvar fortsetter å utvides.