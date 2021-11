Bobby Lashley og Carion Cross er ikke på WWE RAW

Etter tapet for Crown Jewel tvitret Bobby Lashley at Raw fortsatt var showet hans og at han ville bli enda verre, men dessverre Alle mektig Vil alltid være uten.

Lashley har gått glipp av hver RAW siden Crown Jewel og PWInsider bekreftet at Lashley egentlig ikke var der. Han var ikke engang bak kulissene. Det ser ut til at WWE har bestemt seg for å gi ham en midlertidig permisjon da han kommer tilbake for en turné i England som starter i dag.

Faktisk vil Lashley møte Big E i en gatekamp for Raw Live-arrangementer i Storbritannia. Lashley kommer til å kunngjøre alle RAW TV-programmer som starter 8. november 2021, så husk å gå tilbake til skjermene våre.

På siden av Karrion Kross er han også helt fraværende. Selv om han fortsatt er ny i RAW, er han ikke langt bak scenen. Cross sin siste kamp på RAW fant sted 27. september, og det går noen rykter om at WWE utvikler en ny karakter for ham. Det er overraskende at selskapet ga ham permisjon til RAW og bestemte seg for ikke å jobbe med ham bak kulissene. Fil å se.

