Bodas gikk imot lagsimuleringene for Mercedes-Pak-systemet

Mercedes Avslørt av teknisk direktør Mike Elliott Voltaire BotasDen defekte konfigurasjonen med høyt nedstyrke ved Aserbajdsjans Grand Prix var sjåførens valg.

Bodas kjempet hele helgen i boksen, og kvalifiserte seg bare til 10. før han ikke klarte å rykke opp på banen, i stedet falt til 12. på slutten av løpet og ble presset til sjette i F1-førerposisjonene.

Lagspilleren skisserte Finns vanskeligheter Lewis HamiltonHastighet med lavt nedstyrkeoppsett for å være sju ganger mester er absolutt meningsløs etter en sen feil på en plattform.

Elliott kommenterte forskjellene mellom bilene: ”Vel, faktisk er systemene veldig like, og kanskje er den største forskjellen mellom de to bilene vingene de kjører på.

“Så Lewis løp på et lavere downforce-nivå, og Valteri valgte et litt høyere downforce-nivå at simuleringene ville være optimale, noe vi spådde ville være litt langsommere, en tidel av et sekund langsommere i fanget.

“I så fall, hvordan skal vi plukke det opp og hvorfor havnet vi i den stillingen? Vel, det er Voltaires ønske om å lede den divisjonen, han gjorde det fordi han følte at det ville være raskere for ham.”

Tillit til den “viktigste” bilen til tross for tyktflytende kamp

Begge Mercedes-sjåførene reflekterte forskjellige formuer Monaco Grand PrixTil tross for at han var president, var han den som fant mer selvtillit og fart enn lagkameraten.

Etter å ha avslørt at Botas motsto datasimuleringer da han satte opp W12, understreket Elliott at førerkomfort var viktigst.

“Det du trenger å forstå er, [Baku] Det er en tøff runde, “forklarte Elliott.” Dette er en runde, som er veldig vanskelig å bli varm på dekkene foran, og dette er en der du trenger virkelig tillit for å gå rundt fordi veggene er veldig tette.

“Det er veldig viktig å bli varm på disse dekkene. Hvis du kan gå litt raskere, bruk litt mer kraft på dekkene, som et resultat vil bilen gå raskere, og du vil havne i en positiv ytelsessyklus.

“Derfor er det viktig at Voltaire var fornøyd med bilen sin, i stedet for den lille forskjellen i simuleringen som ble spådd i den endelige ytelsen, var han trygg på bilen sin.”