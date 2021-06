Boeing England-spillere oppnår ingenting, argumenterer Jordan Henderson | England

Jordan Henderson har sagt at fans som roper på engelske spillere for å ha gått på kne, ikke har oppnådd noe, og at kampen mot rasisme ikke er langt unna.

Linjen om aksjon mot rasisme, i Storbritannia, truer med å dekke over begynnelsen Euro 2020 Og Gareth Southgate førte til at spillerne fant seg selv på slutten av en sint reaksjon fra en del supportere før kampene.

Det har vært ildsjeler før den nylige vennskapen mellom England, Østerrike og Romania på Riverside Stadium, og det er frykt for at kontroversen kan bryte ut når Southgate møter Kroatia i søndagens gruppe D-åpning på Wembley.

Likevel vil resesjonen ikke hindre Storbritannia i å ta kneet. Southgate holdt sin saks tale sist helg, og avklarte sin vilje til å bruke sin posisjon til å øke bevisstheten om samfunnets onder i en artikkel publisert tirsdag. Henderson takket til sin manager følelser og sa at lagkameratene var mer besluttsomme enn noen gang i å ta ledelsen i kampen mot diskriminering.

“Jeg tror det viser at flere roper fordi vi står sammen mot rasisme. Faktisk er det fremdeles ett problem, vi må fortsatt bekjempe det, vi må stå sammen,” sa den engelske visekaptein. “Det viser at vi må fortsette og bekjempe det. Fra vår side handler det om å være sammen og gjøre det vi synes er riktig.”

Henderson understreket at det ville være hensiktsmessig å møte Kroatia etter en hofteskade og spurte om Boeing-spillerne hadde oppnådd noe. “Det gjør det ikke,” sa han. “Vi har gjort det veldig klart at vi alle står sammen mot rasisme. Det er derfor vi fortsetter å knele.

“Guttene tror de ikke vil snakke for mye om det. Selvfølgelig vet alle at vi står sammen. Du vil se det i knærne, men vi vil gå videre med fotball og fokusere på det. Det er vårt fokus. “

Denne debatten har vakt oppmerksomhet utenfor fotballen. Boris Johnson har nektet å fordømme de som hoppet på kne før de østerrikske og rumenske lekene, og har mottatt kontroversielle kommentarer fra konservative parlamentsmedlemmer og høyreorienterte kommentatorer.

Englands bekymring er om oppstyret distraherer dem fra å prøve å bli europamestere. Tyrone Mings oppsummerte stemningen ved å si at han har en mulighet i leiren til å fokusere på begivenheter på banen og ikke har noen beskjed til fans på Wembley.

Aston Villa-spilleren mener imidlertid at Mings, som kan starte i forsvar mot Kroatia, alltid vil kjempe for rasemessig likestilling, og at de på den andre siden av gjerdet ikke har noen grunn til å tape. “Du vil ikke stole på deg,” sa Center Back. “Ved å utdanne disse menneskene vil du tro at de en dag vil forstå hvorfor vi er på knærne. Men fire-fem dager før en stor kamp, ​​vil jeg ikke bli hengende på om vi burde eller ikke.”

Rahim Sterling, en av de mest innflytelsesrike personene i kampen mot rasisme, uttalte seg mot ropet. “Dette er noe jeg ikke vil snakke om,” sa han til Manchester City-spissen Docsport. “Men det er en skuffelse hvis du ikke kan forstå betydningen bak og årsaken bak den.”

Southgate hadde som mål å markedsføre laget sitt ved å vise en video på tirsdag om Englands tidligere herligheter. “Det handler om arv, spillerne fra fortiden og hvor viktige de er,” sa Luke Shaw. “Det var litt om oss på slutten av videoen. Du fikk mye selvtillit av å se. Jeg så meg rundt hele gruppen og følte at alle hadde den samme følelsen. “

EN Selvskrevet artikkel for Players ‘Tribune, Southgate snakket entusiastisk om sin rolle og ansvar. “Jeg trodde aldri vi skulle være rettferdige Hold deg til fotball. Jeg Jeg vet at stemmen min veier, ikke på grunn av hvem jeg er, men på grunn av stillingen jeg har. Jeg har et ansvar overfor samfunnet i større grad å bruke stemmen min, det gjør også spillerne. ”

Lederen uttrykte bekymring for rasistisk misbruk på sosiale medier: ”Dessverre for folk som driver med den slags oppførsel, har jeg noen dårlige nyheter. Du er på siden Utseende. Det er klart for meg at vi går mot et mer tolerant og forståelsesfullt fellesskap, og jeg vet at guttene våre vil være en stor del av det. ”

Southgate siterte sin bestefars tjeneste i hæren under andre verdenskrig for å beskytte England-laget sitt. Ideen om å representere “Dronningen og landet” har alltid vært viktig for meg. Vi gjør scenen i Storbritannia bedre, og da jeg vokste opp hadde ting som Dronningens sølvjubileum og kongelige bryllup innflytelse på meg. Jeg sto i køen.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da Alle sammen Det er den stoltheten. Det inkluderer spillere. Noen ganger er det bare glemt Hvor mye Det betyr spillere. “