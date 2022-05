Boeing-kapselen prøver igjen å nå romstasjonen, år etter SpaceX

Lanseringen er planlagt fra Cape Canaveral, Florida, klokken 18:54 lokal tid (22:54 GMT). Starliner vil bli drevet av en United Launch Alliance (ULA) Atlas V-rakett og vil dokke til den internasjonale romstasjonen (ISS) omtrent 24 timer senere.

Denne testen uten passasjerer om bord, som skal bevise at kapselen er trygg for senere transport av mennesker, var allerede prøvd i 2019. Men da hadde den vært på randen av katastrofe, og skipet måtte returnere til jorden for tidlig uten å ha nådd ISS. .

Så, i august 2021, måtte en ny test kanselleres i siste øyeblikk, selv før lansering, på grunn av et ventilproblem som ble oppdaget under siste kontroller.

I mellomtiden besto SpaceX, en nykommer i romfartsindustrien sammenlignet med Boeing, sine egne tester og begynte å ferge NASA-astronauter på vanlige oppdrag. Totalt har milliardær Elon Musks selskap allerede fraktet 18 astronauter med sin egen kapsel, Dragon, samt fire private passasjerer på et romturismeoppdrag.

Men NASA ønsker å diversifisere alternativene sine, for ikke å risikere å gå tom for amerikansk transport igjen, slik det skjedde etter nedleggelsen av romfergene i 2011. Frem til SpaceX var det amerikanske byrået redusert til å betale seter på den russiske Soyuz. raketter

Torsdagens lansering er «et avgjørende skritt for oss» mot «to vanlige mannskapsbærende kjøretøy,» sa Dana Weigel, nestleder for NASAs ISS-program, på en pressekonferanse tirsdag. En fastpriskontrakt er signert med SpaceX og med Boeing.

delikat kobling

Torsdag er det bare en tulling ved navn Rosie som skal sitte i kommandørsetet. Den er utstyrt med omtrent femten sensorer, beregnet på å samle informasjon om bevegelsene til strukturen.

Starliner har også med seg rundt 230 kg forsyninger til stasjonen, som går i bane rundt 400 km.

Innflygingen til ISS på fredag, rundt 23:00 GMT, vil bli fulgt nøye av astronauter ombord på stasjonen. De vil først beordre kapselen til å stabilisere seg rundt 250 meter unna, før de fortsetter med den delikate kontaktmanøveren. Kapselluken vil ikke åpne før neste dag, lørdag.

Starliner må forbli festet til ISS i omtrent fem dager, før det går ned til jorden for å lande i ørkenen i den amerikanske delstaten New Mexico, på bunnen av White Sands.

gjentatte tilbakeslag

Utviklingen av Starliner viste seg å være en lang saga full av fallgruver.

I 2019 kunne ikke kapselen plasseres i riktig bane på grunn av et problem med klokken og måtte returnere til jorden etter to dager. Boeing innså senere at andre programvareproblemer nesten hadde forårsaket en alvorlig flyanomali.

NASA hadde foreskrevet en lang liste med anbefalinger og modifikasjoner som skulle gjøres.

Så, i 2021, da raketten allerede var på utskytningsrampen for å forsøke å fly igjen, forårsaket et fuktighetsproblem en kjemisk reaksjon som blokkerte åpningen av visse ventiler i kapselen. Den måtte tilbake til fabrikken for å bli inspisert, i 10 måneder.

Problemet ble løst ved å hermetisk forsegle de nye ventilene for å hindre fuktighet i å komme inn, sa Boeing-sjef Mark Nappi tirsdag. Men i fremtiden ligger andre langsiktige løsninger, inkludert et modifisert design, på bordet.

Innsatsen er høy for selskapet, som håper å foreta en første bemannet flytur innen utgangen av året. Dette andre demonstrasjonsoppdraget vil være avgjørende for endelig å få godkjenning fra NASA.

Men den nøyaktige tidslinjen vil avhenge av hvordan kapselen fungerer denne uken, som samtidig vil gjenopprette Boeings image noe, mildt sagt svekket av disse gjentatte uhellene.