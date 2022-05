Boeing-kapselen skal prøve å nå den internasjonale romstasjonen i midten av mai

(Belgisk) Boeings romkapsel, Starliner, må prøve igjen i midten av mai for å nå den internasjonale romstasjonen, bekreftet NASA og selskapet tirsdag, noe som samler tilbakeslag i dette SpaceX-konkurrentprogrammet.

Denne avgjørende testen, uten passasjerer om bord, skulle tillate NASA å ha et andre transportmiddel for å ta astronautene sine til romstasjonen (ISS). Flyreise fra Florida er nå planlagt til 19. mai. Ved hindring den dagen (for eksempel på grunn av været) er det mulighet for oppskyting neste dag. Denne testflyvningen hadde allerede blitt forsøkt i 2019, men kom da nær en katastrofe på grunn av et programvareproblem. Kapselen skal ha returnert til jorden for tidlig, uten å nå ISS. Testen skulle forsøkes på nytt i august 2021, men måtte deretter avbrytes i siste øyeblikk på grunn av et problem med at ventilene forble stengt under siste kontroller på utskytningsrampen. Boeing fastslo at denne feilen skyldtes et fuktighetsproblem som ved å samhandle med oksidasjonsmidlet som var tilstede i systemet, hadde dannet salpetersyre som bidro til å blokkere ventilene. «Disse åtte månedene har vært vanskelige», erkjente Steve Stich, ansvarlig for NASAs bemannede kommersielle program, tirsdag på en pressekonferanse. «Vi har løst problemet (…) og vi er på vei mot takeoff», men gratulerte han selv. Denne testflyvningen skulle bevise at kapselen er trygg. Boeing sikter fortsatt mot slutten av 2022 for å gjennomføre en siste test, denne gangen med et mannskap om bord, sa Boeings Mark Nappi tirsdag. SpaceX på sin side har allerede tatt mer enn tjue mennesker til ISS takket være sin egen kapsel, Dragon. (belgisk)