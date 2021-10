Boeing retter seg mot første halvdel av 2022 for å prøve å fly Starliner -romkapsel på nytt

Boeing er nå rettet mot “første halvdel av 2022“for å prøve prøveflyvningen på sin Starliner -romkapsel på nytt, etter å ha byttet ut tre av de defekte ventilene som førte til kanselleringen av denne testen i august,” sa selskapet.

Maskinen, som skal brukes av NASA til å transportere astronautene til den internasjonale romstasjonen (ISS), fikk en rekke tilbakeslag som forsinket programmet betydelig.

Denne avgjørende testen, uten passasjerer om bord, vurderes nå for “første halvdel av 2022John Vollmer, direktør for Boeings kommersielle flyprogram, sa på en pressekonferanse.

Han la til at den neste testflyvningen, som vil omfatte et mannskap, kan finne sted “kanskje på slutten av året“2022”.Vi vil at forsinkelsen skal være seks måneder mellom flyvninger.“, har han sagt.

3. august lanseringen ble kansellert noen timer før start, fordi 13 av de 24 ventilene i drivverket forble stengt under de siste kontrollene.

Boeing -teamene bestemte at denne feilen var forårsaket av et fuktighetsproblem, som interagerte med oksidanten i systemet og dannet salpetersyre som bidro til å blokkere ventilene.

Alle har allerede blitt åpnet, bortsett fra en som er besluttet å ikke låse opp for videre analyse.

“Vi fjerner tre av ventilene, som vil bli erstattet med nye.“sa Michelle Parker, overingeniør.

De demonterte vil bli sendt til NASA Marshall Center, hvor de vil bli skannet for å bekrefte at årsaken til problemet faktisk er den forutsagte.