Boeing romkapsel vender tilbake til jorden etter et nøkkeloppdrag

Kapselen, som ikke har noen passasjerer om bord, landet i ørkenen i den amerikanske delstaten New Mexico, ved White Sands-basen, klokken 16:49 (22:49 GMT).

Innsatsen var høy for både Boeing, som har forsøkt å gjøre denne testflyvningen til en suksess i årevis, og NASA, som har investert flere milliarder dollar i å utvikle romfartøyet. I fremtiden ønsker han å leie tjenestene deres for å frakte astronautene sine til den internasjonale romstasjonen.

Den sikre landingen gjør at den amerikanske luftfartsgiganten endelig kan fullføre et oppdrag fra start til slutt, etter en fiasko i 2019. Og samtidig gjenopprette bildet litt, etter å ha blitt forbigått av SpaceX, hvis kapsel allerede har fungert som base . NASA Taxi siden 2020.

Starliner tok av fra Florida sist torsdag og la til kai med ISS for første gang dagen etter. Tallrike tester har blitt utført de siste dagene for å kontrollere at kjøretøyet fungerer korrekt når det er koblet til flylaboratoriet.

Men spesielt suksessen med fredagens dokking hadde kommet som en virkelig lettelse for Boeing, etter et første forsøk i 2019. På det tidspunktet måtte Starliner snu tidligere enn forventet, før de kom til stasjonen.

Etter dette første mislykkede oppdraget og en lang periode med justeringer, skulle testflygingen forsøkes på nytt i august 2021. Men da raketten allerede var på utskytningsrampen, ble ventilene i kapselen blokkert på grunn av et problem med fuktighet. Skipet måtte returnere til fabrikken for reparasjoner i ti måneder.

Etter dette oppdraget må en andre demonstrasjonsflyging gjennomføres, denne gangen med astronauter om bord, slik at romfartøyet oppnår NASA-sertifisering.

Boeing håper å oppnå dette innen slutten av året og deretter starte vanlige oppdrag til ISS. Men den nøyaktige timingen vil avhenge av analyse av Starliners ytelse de siste dagene.