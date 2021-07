Boeing slipper Norges første Poseidon

Boeing har fullført det første P-8A Poseidon-maleriet for Royal Norwegian Air Force. Anti-ubåtflyet Renton rullet ut av Washington-malingsbutikken i hele 333 skvadronfarger, inkludert den velkjente “Saint” -paddelen, avledet av karakteren til Simon Templar i Leslie Sarderis-serien. Brukt som kalligrafi av romaner og regiment.

Serial 9562, som blir kalt Victor for dette flyet, fortsetter en tradisjon med å bruke norrøne navn på RNoAFs maritime patruljefly som ble etablert på 1940-tallet, oppkalt etter de tre integrerte PBY-5 Catalina-flybåtene. De resterende fire P-8Aene i oppstillingen vil bli kalt Viking, Ulabrand, Hookin og Munin. Etter lanseringen gjennomgikk det første flyet de første flytestene med sikte på å bli fløyet i luften innen utgangen av måneden. Oppgaveinnstillinger blir installert senere.

Norge, et av de åtte landene som valgte P-8, bestilte fem Poseidons i mars 2017, med tanke på å leie sjøflyfly. Amerikansk godkjenning for salget ble gitt i desember 2016. P-8A-ene er planlagt levert i 2022 og 2023, og vil erstatte den for tiden seks år gamle Lockheed P-3C / N Orion, som for tiden betjener India med 333 skvadroner.

Divisjonen ble dannet som en del av Royal Air Force i 1942, opprinnelig med myggkrigsbombere og Catalina-flybåter som flyr fra baser i Skottland til Norge i juni 1945. Fram til 1961 aksepterte Krumman HU-16 Albatross-patruljen. P-3B Orions har fløyet siden 1969, og økte samtidig den strategiske betydningen av oljeutnyttelse i Nordsjøen. To ble senere oppgradert til P-3N-standarder, som fremdeles er i bruk. Fra og med 1989 fusjonerte de med fire P-3C-oppdateringer III.