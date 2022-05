Boeings Starliner-kapsel lukkes under ubemannet testmøte med romstasjonen.

Den dråpeformede CST-100 Starliner skulle etter planen ankomme romfartøyet EDT (2310 GMT) klokken 19.10, 24 timer etter start fra romstasjonen.

Kapselen ble skutt opp på en Atlas V-rakett, et joint venture mellom Boeing-Lockheed Martin United Launch Alliance (ULA). Starliner nådde sin planlagte foreløpige bane 31 minutter senere, til tross for to interne feil.

Etter at Boeing-ingeniører møtte NASA-tjenestemenn på fredag ​​og nærmet seg Starliners stasjon, sa selskapet at de to mislykkede boosterne ikke utgjorde noen fare for andre områder av romfart.

Boeing la til at de overvåket noe av den uforutsigbare oppførselen som ble oppdaget i Starliners termiske overvåkingssystem, men temperaturen på kapselen forble stabil.

«Det er en del av læringsprosessen å sette Starliner i bane,» sa Boeing-oppdragskommentator Steve Ceciloff under en direktesendt NASA-nettsending.

Etter en dårlig første testflyvning på slutten av 2019, som nesten endte opp med å miste kjøretøyet etter en programvarefeil som hindret det i å nå romstasjonen, er oppdragets suksess i balanse.

Senere problemer med Starliners fremdriftssystem levert av Aerojet-raketten førte til at Boeing kansellerte sitt andre forsøk på å skyte opp kapselen i fjor sommer.

Starliner ble satt på bakken i ytterligere ni måneder da de to selskapene kranglet om hva som fikk drivstoffventilene til å feste seg og hvilket selskap som var ansvarlig for å reparere dem, rapporterte Reuters forrige uke.

Boeing har sagt at de endelig har løst problemet med en midlertidig løsning og planlegger å redesigne den etter denne ukens flytur.

Suksess anses som essensielt for Boeing, ettersom det Chicago-baserte selskapet har slitt med å komme seg etter en rekke kriser i sine luftfarts- og romfartsdivisjoner. Starliner-prosjektet alene kostet nesten 600 millioner dollar i tekniske tilbakeslag etter krasjet i 2019.

Hvis alt går bra med det nåværende oppdraget, vil Starliner kunne fly sine første astronauter til romstasjonen til høsten.

For øyeblikket blir en forskningsdukke og blå flydrakt ved navn Rosie the Rocket sendt til lasteromstasjonen for ytterligere 800 pund (227 kg) for å samle inn data om mannskapets romforhold under reisen. .

Forskningsstedet har for tiden et mannskap på syv – tre NASA-astronauter, en italiensk astronaut fra European Space Agency og tre russiske astronauter.

Det russiske oppdraget vil se Starliner, som lenge har vært forsinket i å gi NASA en pålitelig andre måte å transportere astronauter til romstasjonen, et stort skritt fremover.

Ni år etter fullføringen av romfergeprogrammet, med gjenopptakelsen av gruppeflyvninger fra amerikansk jord til bane i 2020, har den amerikanske romfartsorganisasjonen måttet stole utelukkende på SpaceXs Falcon 9-raketter og mannskapsdragekapsler for å frakte NASA-astronauter. .

Tidligere var den eneste måten å nå banelaboratoriet på å haike på et russisk Soyuz-romfartøy.