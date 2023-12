Boksing: Riad Merhi beseirer Tony Yoga på poeng for å tjene verdifull seier på Roland-Carros

Ryad Merhy beseiret Tony Yoga ved enstemmig avgjørelse (96-94, 96-94, 96-94) i en ti-runders tungvektskamp uten innsats på Roland-Garros Stadium denne lørdagskvelden. Den 31 år gamle belgiske bokseren dominerte kraftig den frittalende franskmannen, som logisk nok innrømmet sitt tredje tap på rad (til 11 seire).

«Jeg gjorde jobben, takket være belgierne og familien min som tok turen»Merhi kommenterte blant proffene etter sin 32. seier (2 tap). «Jeg takker Tony Yoga for denne muligheten. Stikken hans er veldig effektiv, vi kan se det i begynnelsen av kampen, jeg kunne ha gjort litt mer for min del. Men neste gang vil jeg veie bedre!»

Tony Yoga truet aldri Belgia, faktisk skjedde det motsatte.

Tony Yoga på sin side, med et markert ansikt, kom nær straff i 4. runde, men lot som om han ikke forsto den riktige avgjørelsen.

«Riot er en god bokser, det er derfor vi valgte ham, men jeg hadde følelsen under denne kampen at jeg gjorde nok for å vinne. Sånn er det, det er boksing.»

Den olympiske mesteren veide faktisk ikke inn i kampen, noe som markerer hans retur til virksomheten etter to tøffe tilbakeslag. Ved å kun bruke forehanden sparsomt, la han til rette for designene til Riad Merhi, som utnyttet muligheten til raskt å angripe kroppen og hodet, noe som raskt undergravde franskmannens selvtillit.

Franskmannen ble overveldet av den tidligere lett tungvekterens smidighet. ©AFP eller lisensgivere

Med et tomt blikk og ingen anelse om hva han skulle gjøre for å gjenvinne kontrollen over kampen, virket Tony Yoga helt ødelagt til tross for oppmuntrende ord fra hans nye trener Dan Charles. Til slutt, utrolig passiv, levde han aldri opp til sin unødvendig arrogante pre-fight-tale, og trakk fløyter fra sitt eget publikum etter ti runder.

Ryad Merhy, som vi har sett i en mer aggressiv tilnærming enn noen gang, visste hvordan han skulle holde seg klar fra start til slutt i denne kampen for å ta en helt fortjent seier. Det er bare synd at ingen titler er i fare…

