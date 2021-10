Bølgen av avsløringer fra varsleren Francis Hougan fortsetter å oppsluke Facebook

Facebook var klar over intensiveringen av mange brukere og flommen av feilinformasjon om det amerikanske presidentvalget i 2020, men varsleren som ble hentet fra ulike amerikanske aviser handlet ikke deretter, ifølge Francis Hawkens dokumenter.

Disse avsløringene er de siste i en lang rekke utgaver siden Wall Street Journal publiserte sine første henvendelser i september, takket være interne rapporter sendt av denne tidligere ansatte i California-teamet.

Fredag ​​fokuserte artikler i New York Times, Washington Post og NBC-kanalen på Facebooks rolle i den ekstreme polariseringen av det politiske livet i USA.

I begynnelsen av november, bare dager etter avstemningen, fortalte en analytiker for eksempel til sine kolleger at New York Times rapporterte at 10 % av det politiske innholdet som ble sett på plattformen av amerikanske brukere, var stemmerigging. .

Dette ubegrunnede ryktet, slått av tidligere president Donald Trump, provoserte mange konservatives og konspiratorers vrede, og kulminerte i Capitol-opptøyene 6. januar.

Tilhengere av den republikanske milliardæren okkuperte Kongressen den dagen under sertifiseringen av seieren til demokraten Joe Biden. Fem mennesker ble drept under eller kort tid etter angrepet.

I prosessen forbød Facebook, Twitter og andre store plattformer, som Donald Trump, ekstremistiske bevegelser involvert i opptøyene.

Men ifølge nye avsløringer utgitt fredag, mener California-teamets ansatte at problemet kunne vært bedre forutsett.

“Carolines reise”

Denne informasjonen ble hentet av Francis Hougen fra tusenvis av interne dokumenter sendt til Stock Exchange Commission SEC.

I begynnelsen av oktober, i nærvær av amerikanske senatorer, gjentok selskapets ledere Mark Zuckerberg at «de finansierer overskuddet med vår sikkerhet».

Han har tidligere lekket studier på Instagram som viser at Facebook er klar over de psykologiske problemene til tenåringsjenter som overeksponerer kroppene til “perfekte” liv og påvirkere.

Den røde tråden i disse avsløringene er denne: det sosiale medieselskapet var klar over problemene, men valgte å ignorere de fleste av dem, ifølge Whistleblower og andre anonyme kilder.

Fredagens artikler viser til en rapport med tittelen «Carolines reise QAnon».

Carol Smith, en falsk konto opprettet av en forsker kalt “Conservative Mother from North Carolina”, ble betalt via Facebook for å utforske plattformens rolle i brukerpolarisering.

I følge denne analytikeren har Carol Smith siden sommeren 2019 blitt utsatt for “seriøst, spennende og sjokkerende innhold” inkludert grupper av QAnon-bevegelsen gjennom det sosiale nettverkets algoritme.

Sikkerhet

Konfrontert med denne nye bølgen av kritikk, ga Facebook ut en uttalelse som minner om sine betydelige investeringer i å rydde opp nettstedene og støtte den demokratiske prosessen.

– Men ansvaret for opprøret ligger hos de som brøt loven og oppfordret dem til å gjøre det, sier Guy Rosen, nestleder i Civil Solidarity Committee.

Denne sikkerheten er mindre sannsynlig å tilfredsstille de kombinerte folkevalgte myndigheter mot det sosiale nettverket.

Spesielt siden flommen av avsløringer ikke har stoppet: Konsortiet av ti avisselskaper fra CNN til verden forbereder seg på å publisere artikler basert på disse dokumentene, ifølge spesialsiden The Information.

En ny varsler er løslatt, ifølge Washington Post fredag.

Et tidligere medlem av Civic Integrity Team, sendte han inn en rapport til SEC 13. oktober og anklaget Facebook for å sette profitt over menneskelige problemer.

I dette dokumentet beskrev den tidligere ansatte spesifikke kommentarer i 2017, da selskapet bestemte seg for den beste måten å håndtere kontroversen rundt Russlands engasjement i det amerikanske presidentvalget i 2016.

“Det blir et glimt i pannen. De folkevalgte vil sørge. Og om noen uker skal de flyttes. I mellomtiden trykker vi penger i kjelleren, og alt er bra.” Tucker Pounds, et medlem av Facebooks kommunikasjonsteam, sa den gang.

I følge Washington Post vitner The Second Whistleblower om at Facebook-ledere fortsetter å undergrave innsatsen for å bekjempe feilinformasjon og hatytringer i frykt for vreden til Donald Trump og hans allierte, og at det ikke er noen risiko for å miste oppmerksomheten til brukere som er livsviktige. til dens enorme fortjeneste. .