Boliglån med fast rente på tre års høyder: Hva kan du forvente i de kommende ukene?

Boliglånsrentene har steget kraftig de siste månedene. For et 25-årig fastrentelån er den gjennomsnittlige tilbudte rentesatsen mer enn 2 %, den høyeste på tre år, ifølge Immotheker-Finotheker Scale, som sammenligner priser for omtrent et dusin banker i Belgia.

For lån over 20 år er renten 1,95 % i gjennomsnitt. Det er også den høyeste terskelen siden 2018. For en måned siden var gjennomsnittsraten fortsatt 1,40 %. «Alle priser går opp«, kommenterer John Roman, fra Immotheker-Finotheker. Sistnevnte nevnes som en forklaring på økningen i langsiktige renter i Belgia.»Den 20-årige OLO (lineær obligasjon, red.anm.) doblet seg sammenlignet med begynnelsen av året, til 1,38 %. «

De korte rentene har ikke steget like mye

10-årsrenten steg også til 1 % tirsdag, den høyeste renten siden 2018. Høyere rente betyr også flere tilbakebetalinger for samme kredittbeløp. «Hvis vi låner 200.000 euro i dag, betaler vi tilbake i snitt 1.005 euro per måned», forklarer Immotheker. «Ved en rente på 1,40 % blir det 955 euro, eller 50 euro mindre.«For hele låneperioden representerer dette en forskjell på €12 000 når det gjelder rentebetalinger. Kunden kan fortsatt unngå denne økningen ved å velge en variabel rente.»De korte rentene har ikke steget like mye«, identifiserer John Roman.

«Forklaringen er tydelig knyttet til utviklingen i inflasjonen. I stedet vil sentralbankrentene være orientert oppover som svar på denne inflasjonen, og finansmarkedene forventer disse oppadgående bevegelsene fra sentralbankene. Denne renteøkningen vil komme på mange forskjellige måter, inkludert med boliglån. Dette er den grunnleggende forklaringen på denne relative høyePhilip Ledent, økonom ved ING forklarer.

Vil oppgangen fortsette?

«Som alltid må du sammenligne faste og variable priser, det er ikke nødvendigvis én god løsning. Men fra øyeblikket bør prisene gå opp litt fordi det generelle miljøet er ganske bullish i markedene, så det er nødvendig å sammenligne tilbudene. Men bør vi forvente en lang bevegelse oppover? Dette er absolutt ikke grunnscenariet vi har i dag.« avslutter Philip Ledent.