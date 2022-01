Bologna / Serie A / J22 / Bologna-Napoli (0-2) / Lozano slo Napoli mot SOFOOT.com

Bologna 0-2 Napoli

Rumper: Lozano (20e Og 47e) Til nypolittere

Napoli, som reiste til Renato Dol Ara for å utfordre Bologna, trenger ikke å kjempe for å vinne (0-2) denne mandag kveld.

Ikke alltid i fare ved sjenanse På rødblått, Neopolitans fortsatte å snakke krutt fra starten av kampen. Ved å bruke Elf Elmas’ harde arbeid og utmerkede pakkeservice på venstresiden åpnet Hirving Lozano scoringen med flatfot på straffemerket og slapp sin egen scoring. (0-1, 20e).



Etter retur fra garderoben gjenskapes en scene nesten identisk. Sjelden på plenen ga Luciano Spallettis menn Fabian Ruiz tid til å renne over og lansere den samme Lozano, som kom for å fjerne Lucas Skroksky med en fin krok før han presset huden ned. (0-2, 47e). På motsatt side er det ingen hane, bortsett fra en veldig spennende retur fra Diego Falcinelli ved inngangen til overflaten (75e) Og et frispark av Matthias Swanberg, som knuste kun Alex Merett (90) venstre stolpe.e+3).

En avgjørende seier gjør derfor at Napoli kan gjenvinne pallen (46 poeng), andre, to enheter til AC Milan og fire enheter bak president Inter. Attraktivt i starten av sesongen kom Bologna tilbake til rangeringen ved å skli til trettende.

Polon (3-1-4-2): Skorupsky – Theat, Pinks, Soumaro – Viola (Dominguez, 52)e) – Swanberg, Soriano (Vignato, 67e), Hickey (Pyyhtiä, 72e), De Sylvester – Sanson (Skow Olsen, 52e), Arnadovic (Falcinelli, 52e) Trener: Sinisa Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Marret – Rahmani, Juan Jesus, Rui – Ruiz (Koulam, 86e), Lobotka – Lozano (Politano, 71e), Jilinsky (Dem, 80e), Diamond (Pedaga, 86)e) – Mertens (Osimhen, 71e) Trener: Luciano Spaletti.