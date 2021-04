Bolsonaro kutter Amazons beskyttelsesbudsjett etter å ha lovet en høyning

Utsikt over et brent skogsområde i Altamira, Para-staten, Brasil, i Amazonasbassenget 27. august 2019.

Foto : Joao laet ( falske bilder )

Torsdag gjorde den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro noe rart: han lovet å doble regjeringens utgifter for å håndheve tiltak for å redusere avskogingen i Amazonas. og stopp det helt ved slutten av tiåret.

Men sånn at du ikke trodde jeg snudde et nytt blad (beklager), bare to dager senere, kuttet det årlige miljøbudsjett for regjeringen med 23% sammenlignet med året før.

Det er sjokkerende, men absolutt ikke uventet for Bolsonaro. Fyren har gjort en karriere med miljømessige tilbakeslag. Andelen skogbranner i det brasilianske Amazonas har det skjøt seg selv under ledelse av høyreekstreme mens hans administrasjon holder øye med, og til og med oppmuntrer, bønder og gruvearbeidere til å plyndre skogen. I 2020 avskoging steg til en 12-års høyde, som et område 14 ganger størrelsen på New York City ble jevnet. Til tross for denne dystre rekorden, vekket Bolsonaro toneforandring torsdag applaus fra president Joe Biden, som ordtak han han fant Bolsonaros løfter vil være “oppmuntrende.” Men miljørettighetsarrangører ble ikke lurt for et sekund.

“Det siste kuttet i budsjettet er ikke overraskende i det hele tatt,” sa Claudio Angelo, kommunikasjonskoordinator for det brasilianske klimaobservatoriet, i en uttalelse, mens han bemerket at miljøbudsjettet presentert av Bolsonaro var det laveste landet har sett siden 1990-tallet.

Leila López-Salazar, administrerende direktør for miljø- og urfolksrettighetsorganisasjonen Amazon Watch, bemerket at Bolsonaro har løy om miljøbudsjetter før.

“Bolsonaro skryte av å øke budsjettet til disse reguleringsorganene da faktisk Ibama (Brasils miljøbyrå) og FUNAI (landets urfolksnasjonale byrå) ble kvalt økonomisk av Bolsonaro-administrasjonen og forhindret fra å iverksette tiltak for å stoppe avskoging og andre trusler til landet. Amazonas regnskog, ”sa han.

Fra Bolsonaro sin første kontordag i 2019 , stoppet og ignorert skogen beskyttelse , tillater ranchere og loggere for å rydde traktene i jungelen for å gi plass til jordbruk, beite, utvinning av fossilt brensel og andre skader aktiviteter. TIL rapportere publisert tidligere denne måneden fant at den gjennomsnittlige størrelsen på avskoget tomt under hans styre har økt med 61%.

Midt i klimakrisen har forholdene i Amazonas vært varmere og tørrere, så mer branner typisk brukes til å rense jorden de kommer ut av kontroll, sprer seg overalt og krever flere trær. Det er en katastrofe for menneskene som bor i skogene i bassenget, og også planeten siden Amazonas er en av de viktigste kildene til karbonbinding i verden. W Når trær brenner, frigjør de alt karbonet de har lagret. gjennom hele livet. Og fortsatt Bolsonaro har tillatt flere og flere kapitalister å komme unna med det, og dekke dem ved å lyve det Urfolkslandsbyer Y ideelle organisasjoner er de skyldige. Egentlig.

Fordi denne mannens dristighet ikke kjenner noen grenser, før den internasjonale Earth Day-klimaet samtaler, presidenten Biden møttes i forrige uke, Bolsonaro ga ikke bare falske løfter. Nei, i stedet sa han at hans administrasjon ville kutte avskogingen med 40%, men bare hvis USA forsynte ham med en milliard dollar. Jeg er helt for at USA skal tilby klimahjelp til det globale sør , men hei, kompis, ber du om bestikkelse? Hvis Bolsonaro var seriøs med å oppfylle de nye avskogingsmålene, er det ikke engang klart nøyaktig hvordan pengene ville hjelpe. Som p fra Norge frost n inister nylig bemerket, Brasil har allerede mottatt hjelp, hovedsakelig fra Norge, til å bevare regnskogen. Men avskogingen fortsatte å øke, de store giverlandene til få pengene dine ut av fondet.

De siste to årene manglet det ikke penger til inspeksjoner, men operasjoner og bøter gikk uansett ned fordi M Minister Ricardo Salles vil rett og slett ikke la føderale miljøbyråer fungere, ”sa Angelo, med henvisning til Bolsonaros miljøminister. .

Denne antimiljøismen er ikke bare et resultat av at Bolsonaro-administrasjonen hatet trær eller noe, selv om det ærlig talt kunne . (Egentlig, se på dette bilde av Salles). Tjenestemenn har også støtte fra grunneiere og industriister som drar nytte av administrasjon blende øye til denne miljøødeleggelsen.

“Bolsonaro kan ikke stole på,” sa López-Salazar. “Han opererer ustraffet fordi folket som valgte ham til stillingen gjorde det for å tjene på Amazonas.”

For å være rettferdig, gjorde Bolsonaro det utføre et løfte for å tillate større utnyttelse av den tropiske skogen. Opp til dette punktet, det er det eneste avskogingsløftet han har holdt.