Bolton Wanderers-sjef Ian Ewad bekrefter skade på Hamburg-skyldner Xavier Amechi

Xavier kan savne starten på Amaze League One-sesongen etter å ha skadet metadarsalen i en vennlig seier i kveld mot Preston North End.

Hamburgkanten i gjeld snublet i første halvdel av kampen og hadde på seg sikkerhetssko med krykker da han kom ned fra tunnelen i andre omgang.

For vennskapet var Ian Evad uten mange førstelagsspillere, men Bolton-sjefen har ikke bekreftet forsvinningen av slike som Declan John, Matt Gilks, Lloyd Iskrove og Kieran Lee for spørsmål knyttet til regjeringen.

Kevin Jones dro etter en uansvarlig utfordring fra Lewis Lay, men skaden ble ikke forstått å være.

Imidlertid innrømmet Evad at han hadde å gjøre med en rekke saker i forkant av lørdagens kamp i Barrow.

“Ja, det er noen av oss som bekymrer oss for å være ærlige,” sa han. “Åpenbart ser Save ut som hans metadarsal for øyeblikket, så det gjenstår å se hvordan det vil gå.

“Annet enn det, folk her, jeg tror alle har blitt bedre, og så har vi noen som ikke er riktig hjemme, så vi må spille det etter øret, faktisk, dag for dag.”

Evad er veldig fornøyd med måten spillerne som kom gjennom Preston-spillet utholdt.

“Vi gjør fremdeles fremskritt,” sa han. “Vi ønsket ikke å være stille når det gjelder matchfitness, men guttene som spilte 90 minutter i dag, presterte bedre.

“MJ kom gjennom spillet, han var et sentrum for makten, og guttene jeg plukket opp, handlet mer om å beskytte dem fordi vi er litt mindre og mindre i antall for øyeblikket.

“Når det er sagt, endte vi opp med et veldig ungt lag, et utrolig ungt lag, som ikke skadet seg selv. Det var en klubb som gikk i riktig retning.”