Bonaventure: “Jeg gikk ned 8 kg og innså hvor heldig jeg var som spiller”

I går kveld kom Ysaline Bonaventure tilbake på banen for å nå finalen i sin første kamp for året. Penticos ITF samsvarte ikke med statusen til det faktiske spillet hans, men med realiteten i den nåværende situasjonen. Den 27 år gamle Stavlot, som har vært elendig i 15 måneder, har falt tilbake til 235. plass i verden. I september 2020 fikk han en kneforstuing etter et jordskred i Roland-Carros. I november forlot Jermaine Gigonon ham for å bli med i Coffin-klanen. Ysa ble slått til det punktet å sette en stopper for testen i september i fjor etter å ha lidd av regjeringens sykdom, noen skader og utilsiktet avgang av treneren hans Arthur de Grief. Der forandret alt seg. Hun trykket på knappen Nullstille Må starte på nytt på nye nettsteder. Sunt, fast og positivt grunnlag.

Ved hjelp av sin nye trener fra den gamle kjenningen stolte Ysaline Bonaventure på at Paul Montabane skulle gjenopprette orden rundt seg selv. I slutten av september gjenopptok han forløpet med landarbeid. Hun overvant sin primære prioritet: kroppen. “Jeg er stolt”, insisterer hun med en stemme som ikke forråder dagens lykke. “Produktet mitt var veldig bra. Det var langt. Fra september til desember jobbet jeg som en pasient for å komme tilbake på sporet.”, forklarer hun.

(…)