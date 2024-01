Bønders sinne manifesterer seg også i Wallonia: paneler vender tilbake til Dinant, Jodoin, Tournai, Pinche, Warem og Bastogne.

I løpet av natten fra torsdag til fredag ​​snudde bøndene inngangs- og utgangsskiltene til mange byer og landsbyer over hele Vallonia. Dette er spesielt tilfelle i kommunene Bastogne, Dinant, Varem, Pinche, Namur, Hennessy, Marche-en-Famenne, Tournai, Jodoin og Chime.

Skilt sendt tilbake av bønder: En original måte å uttrykke sin misnøye på

På sosiale nettverk publiserte flere sider og kontoer fra Federation of Young Farmers bilder av denne symbolske handlingen, lansert for noen uker siden i Frankrike med slagordet «Vi går på hodet», før de forklarer årsakene.

«Enden på landbruksverdenen er synonymt med sult for oss alle. […] Vår intensjon med denne fagforeningsaksjonen er ikke å forstyrre dere, kjære forbrukere, kjære byer, kjære innbyggere, men snarere det motsatte! Målet vårt er å få deg til å lytte på en sivilisert måte, uten fornedrelse, for å vise deg at ting ikke går bra på gårdene våre,» forklarte FJA of Merbes-Binche på sin Facebook-konto.

Landsbyens inn- og utkjøringsskilt går tilbake til Picardie Wallonia

Snegleoperasjon fra Malmedy til Battis

Dette er ikke de eneste handlingene som er planlagt for oss. Denne fredag ​​morgen dro en konvoi med traktorer av gårde fra Malmedy for å nå Battis Circle. Når de først er der, vil de vurdere tiltak som filterdammer, spesielt på motorveien E42.

Bønderne våre samlet seg fra Malmedy til Battis denne fredagen: «Prisene er ikke bonuser, Europa dreper oss!»

Denne torsdagen har noen få bønder allerede demonstrert foran Lidl-butikken i Waremme, og krever at spesielt supermarkeder tilbyr rettferdige priser og øker forbrukernes bevissthet.

Også et møte mellom representanter for FJA og landbruksminister David Clarinvale er berammet til middag i dag, fredag.

Her er en liten samling opp-ned-skilt i Wallonia: