Boniface er alle enige: Unionisters rangeringer etter å ha kvalifisert seg til kvartfinale

Morris 7 I første omgang hadde han kun én redning som ikke var for komplisert. Etter pause måtte han fokusere spesielt uten skudd på mål å forhandle.

Candace 8 Midtforsvareren var solid i taklingene, og spilte i gode posisjoner.

Burgess 7.5 Alltid sterk i luften, var han noen ganger plaget av farten til motstanderne, og tvang ham til å gjøre feil. For resten hadde han stillingen som sikkerhetssjef.

Van der Heyden 7 Han hadde et intenst møte, dekket siden godt og var solid i dueller.

Union Saint-Guillois er vertskap for Union Berlin og vil spille i kvartfinalen i Europa League (3-0).

Lin 7 Hvis han ikke alltid spilte bra i første omgang, ledet han an med stemme og gester.

Deema 8 Skipperen holdt seg rolig for å åpne scoringen med et tørt skudd fra venstrefoten. På det høyeste tekniske nivået innpodet han positivitet i laget og spilte sin rolle som leder også. Da han tok skudd, gjorde han feil.

Newcoop 8 Nederlenderen spilte på høyt nivå i sin høyre bane. Han lanserte ofte Adingra eller Boniface godt dypt og gjennomførte sjokket defensivt. Han assisterer på tredje base.

Kanin 7,5 Han deltok i konkurransen med stor beven. Han frigjorde seg etter en stund, og vant med noen flotte tekniske gester. Når han kommer til makten i kampen, avslutter han den med et spektakulært skudd i takvinduet.

Lasarus 7.5 Mindre synlig på ballen enn vanlig i første omgang, scoret han et avgjørende andremål for fargene med en retur. Han er på rett sted for å score det tredje målet.

Adingra 7 Sammen med Boniface fikk han umiddelbart vondt med sin hurtighet og dype rop. Han bommer på en stor sjanse etter 6 minutter, men gjør opp for det ved å gjøre det meste av jobben i åpningen. For andre viste han ikke mye.

Nielsen 7 Lastet kort etter timen spilte han sin defensive rolle ved å kvele det tyske forsvaret med sin størrelse.

Gerrards 8 Han foretrakk Adingra fremfor Nilsson med Boniface, og valget hans ga resultater. Nielsens oppgang har lovet godt for laget.

Man of the Match: Boniface 9

En XXL-kamp med mange vunnet dueller, mange feil, utholdenhet i dueller og godt forsvarsarbeid. Veldig sterk med ryggen mot mål, og gjør alle de tunge løftene rundt Adingras mål. Rost da han dro, var han veldig nær å score målet sent i kampen.