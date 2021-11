Bons planlegger iOS: Tempest, Coverlay, Battle for Wesnoth

Dagens iOS-tips: 2 gratis apper, 4 gratis spill og 4 kampanjer, inkludert Tempest, Coverlay, Battle for Wesnoth. Sjansen til å spare € 55!

Gratis iOS-apper:

Dekklag (App, iPhone, v1.4, 555 Mo, iOS 13.0, Benjamin Lauritsen) endret fra € 0,99 til gratis. Med Coverlay kan musikere og artister enkelt lage albumgrafikk for sin neste utgivelse uten å måtte gjøre alt det unødvendige arbeidet, for eksempel å kontakte en designer eller bruke kompliserte bilderedigeringsprogrammer. Alle disse tingene hører fortiden til. Artister, låtskrivere og beatmakere bruker Coverlay for å lage et cover som passer for en liten SoundCloud-remiks eller Grammy-vinnende hits. +: Resultatet er ganske vakkert Last ned gratisappen Dekklag

Epic 2 Pro (App, iPhone / iPad, v2.5, 45 Mo, iOS 9.0, Cai Qin Tang) endret fra € 1,99 til gratis. Her er en finurlig fotoredigeringsapp som faktisk tilbyr å legge til morsomme effekter. Enten det er filtre, sett eller positurer, vil du finne en morsom måte å redigere deg selv eller vennene dine for å få alle til å le. Det er enkelt, og hvis du er lat, er det en tilfeldig modus! +: Last ned gratisappen Epic 2 Pro

Gratis iOS-spill:

Stabel X (Spill, Action, iPhone / iPad, v1.71.0, 11 MB, iOS 13.0, Peter Pau) endret fra € 2,99 til gratis. READ Kvinne leverer unik bevegelig baropplevelse i sjelden italiensk lastebil - WISH -TV Jenga-entusiaster kan gå over til Stack X, som tilbyr å lage den største haugen med blokker mulig med et veldig enkelt spill. Plasserer du en vare feil, må du kompensere før alt faller ut! Den er veldig pen, annonsefri og vanedannende. Din presisjon og tålmodighet vil bli satt på prøve! +: Last ned spillet gratis Stabel X

Mini krig (Spill, strategi, iPhone / iPad, v12.00, 34 MB, iOS 10.0, Waterpower-teknologi) endret fra € 4,99 til gratis. Det er et veldig klassisk tankkampspill som Battle City utgitt på NES. Utviklerne har modifisert dette klassiske spillet og brakt det tilbake til det 21. århundre. Mini War er oppfølgeren til Super Tank Battle. Dra nytte av alle fordelene med sistnevnte mens du legger til mange nye elementer. +: 5 vanskeligheter

Flotte timer med lek Last ned spillet gratis Mini krig

Drepe (Spill, strategi / brettspill, iPhone / iPad, v5.3.2, 27 MB, iOS 10.0, Sean O’Connor) endret fra € 3,99 til gratis. Slay er et strategi- og juksespill som er lett å lære seg i middelalderen. Øya er delt mellom de seks spillerne, og du må prøve å erobre fiendenes land og koble sammen dine egne territorier for å skape større og sterkere territorier. Du begynner å erobre land ved å angripe med bøndene dine. Når territoriene dine er beriket, kan du kombinere bønder for å skape stadig sterkere karakterer (spydmenn, riddere og senere baroner) som kan drepe svakere fiendtlige tropper eller rive ned slottene deres. Bare pass på å ikke lage for mange dyre menn, ellers vil territoriet bli ødelagt! +: For elskere av puslespill READ Å redusere sukker i matvarer kan redusere sykdom Last ned spillet gratis Drepe

Kamp om Wesnoth (Spill, Rollespill / Strategi, iPhone / iPad, v1.14.13, 634 MB, iOS 7.0) endret fra € 3,99 til gratis. The Battle for Wesnoth er et turbasert taktisk strategispill med fantasitema. Bygg en flott hær, forvandl gradvis rå rekrutter til hardbarkede veteraner. I de følgende delene, husk dine mest herdede krigere og form en dødelig hær som ingen vil være i stand til å motstå. Velg enheter fra et bredt spekter av spesialister og lag en styrke med de riktige ressursene for å kjempe på forskjellige terreng mot alle slags motstandere. +: Over 50 trefnings-/flerspillerkart

Mer enn 90 minutter med original musikk. Last ned spillet gratis Kamp om Wesnoth

IOS-kampanjer:

Doom & Destiny Advanced (Spill, RPG / Eventyr, iPhone / iPad, v2.8.5, 146 MB, iOS 8.0, HeartBit Interactive Srl) økt fra € 3,99 til € 0,99. Doom and Destiny Advanced er en gammeldags rollespill med en mer enn omfattende forståelse der alt er i detaljene i settene. Byene lever, husene er møblerte, butikkene fulle; Kort sagt, verden er tatt vare på. Håndteringen er ganske original for en RPG. Vanligvis tilbyr de oss en pinne og virtuelle knapper. D&D utmerker seg ved å tilby gest-basert spilling. Innholdet er kraftig utvidet sammenlignet med det første stykket med 13 antihelter, 300 fiender og 500 steder å gjøre rent! +: Godt tenkt for mobil

Enorm levetid nedlasting Doom & Destiny Advanced til € 0,99

Storm (Spill, Rollespill / Handling, iPhone / iPad, v1.410, 416 MB, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) økt fra € 7,99 til € 3,99. Etter å ha erobret mer enn 50 000 Steam-spillere, kommer dette eventyrspillet til mobile enheter! Bli en dristig sjørøver, seil havet ombord på et skip med overvåpen, bytt og form et mannskap med flotte sjøfolk. READ Nyere MacBook Pros støtter ikke de nyeste SD-kortstandardene Du vil ha et stort arsenal til din disposisjon: kanoner, mortere, flammekastere og diverse utstyr. +: Grafikk

Piratkopieringens verden nedlasting Storm opptil € 3,99

SkySafari 6 Pro (App, iPhone / iPad, v6.8.5, 2 Go, iOS 9.0, Simulation Curriculum Corp.) økt fra € 40,99 til € 14,99. SkySafari 6 Pro er den ultimate astronomiske appen fordi den har den største databasen over alle oppdagede solsystemobjekter og tilbyr sømløs teleskopkontroll. Hvis du er en ekspert eller en trofast fan av stjernene og galaksen generelt, skylder du deg selv å eie SkySafari, som gir deg ubegrenset syn og tonnevis med informasjon som et teleskop ikke gir, uansett hvor dyrt det måtte være. være. +: nedlasting SkySafari 6 Pro opptil € 14,99