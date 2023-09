Bonus på 5000 euro for kjøp av en elbil i Flandern: kommer snart i Wallonia?

For øyeblikket, på våre belgiske veier, kjøpes bare én av ti elbiler av en privatperson, mens de andre er selskaper. For å stoppe dette fenomenet og fremfor alt for å oppmuntre familier til å ta risiko, har Flandern besluttet å gi en bonus på 5 000 euro fra 2024 til enhver ny elbil som koster mindre enn 40 000 euro.

For vallonske kjøpmenn må sør i landet slutte seg til dem. Ifølge en talsperson for Stephenie Group er elbiler dyre. Kun økonomisk bistand vil få brukerne til å gi opp termobilen.

Men fra den vallonske regjeringens side ser ikke dette ut til å være en prioritet. «I Wallonia gjennomgikk vi registreringsavgiftssystemet som fortsatt er interessant for elektriske kjøretøy, spesielt små og mellomstore kjøretøy.«, minnes Philippe Henri (Ecolo), den vallonske mobilitetsministeren.»Nå er det klart at vi har mye å gjøre. I nær fremtid ser det ikke ut til å være en av våre prioriteringer å støtte kjøp av nye biler, selv ikke elektriske.«.

I Vallonia, men også i Brussel, er vi mer avhengige av lave strømpriser og av bruktmarkedet.