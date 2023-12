Bør Domenico Tedesco tilbakekalle Axel Witsel til Red Devils for euro? Tribunen opprettholder seg selv

Etter å ha trukket seg fra internasjonal fotball i fjor vår, Axel Witzel De røde djevlene ser ut til å ha ombestemt seg bare måneder før EM 2024, og stenger ikke døren for retur. Domenico Tedesco Han tok det med i betraktningen… men virker foreløpig ikke så opptatt av ideen om å tilbakekalle den 34 år gamle midtbanespillerens bytte til midtforsvarer for landslaget.

Bør Atletico Madrid-spilleren være en del av troppen til røde djevler i Tyskland? Philippe Albert, Manu Joos, Stephen Straker og Cecil de Gernier kommenterer La Tribunes samling.

«Jeg tror Domenico Tedesco er fornøyd med gruppen han har i hånden siden han kom, men hvis vi har alvorlige problemer, kan vi stole på denne spilleren,» erklærer Philippe Albert. Axel Witzel kan fortsatt yte utrolig service, ikke bare i forsvar, men også på midtbanen. Spesielt med erfaring i store turneringer. Men hvis Axel kommer tilbake, bør Domenico Tedesco spille 3 bakerst. Men det vil han ikke, det er jeg sikker på. Et 4-manns forsvar med Axel Witsel og Jan Vertonghen mangler tempo.«

«Jeg skal ringe ham, Manu Juice fortsetter. Hans internasjonale pensjonisttilværelse var naturligvis et valg, siden han ikke ble hentet i mars. Etter min mening er dette sannsynligvis den største feilen Domenico Tedesco noen gang har gjort i sine valg. Vi ville alle vært mer trygge hvis en Toby Alderweireld eller en Axel Witzel sto bak enn et Vout Face, men vi kan også forstå at Domenico Tedesco ikke ønsker å gjette seg selv.«

«Vennskapskampene nærmer seg og han har aldri spilt i midtforsvaret for de røde djevlene, så hvis jeg ikke tar feil, ville det vært interessant å prøve ham i denne posisjonen, ikke sant?«, sier Stephen Straker.

«Jeg tar det, avslutter Cécile De Gernier. Men jeg sier ikke at han skal være starteren. Han er en god fyr, og foreløpig kan vi klare oss uten Jinho van Huysten eller en annen erfaren og allsidig spiller. Han kan støtte de yngre.«