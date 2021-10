Diesel vil bli økt for oppvarming igjen denne torsdagen. Det vil komme til 0,7728 euro per liter per minimum 2000 liter. I møte med stadig økende energipriser, bør du fylle opp tanken din nå? Vi vurderer.

Energiprisene er på topp nå. Gass, elektrisk, bensin, diesel: Uansett om du er hjemme eller på pumpen, holder belgieren stadig mer ut av lommen.

Hva med fyringsolje? Det vil også øke prisen denne torsdagen. Det vil komme til 0,7728 euro per liter for en minimumsbestilling på 2000 liter og 0,8034 euro for en bestilling mindre enn 2000 liter.

Prisene på det høyeste nivået i tre år! Vi må gå tilbake til oktober 2018 for å finne lignende verdier. Vi kom på 0,7977 euro per liter for en bestilling på minst 2000 liter.

Prisen på en liter har ikke oversteg 0,75 euro siden 5. november samme år.

Hva forklarer denne prisøkningen?

Dette er en kombinasjon av to faktorer, ifølge Olivier Nyrink, en talsperson for Bravco, den belgiske fagforeningen for drivstoff og drivstoffhandlere.

Den nåværende økningen skyldes et midlertidig produksjonsfall, som i seg selv skyldes orkaner som er spesielt aktive denne måneden. Dette har forårsaket skader på borerigger i Mexicogolfen, ”sa han før han fortsatte:“ Og etter det er det også sterkere etterspørsel i begynnelsen av høsten. Det er en vanlig ting på denne tiden av året. “

Vil klatringen fortsette?

“Prisene stabiliserer seg for øyeblikket. Vi ser ikke lenger en konstant prisstigning på raffinerte produkter”, forklarer Olivier Nerink.

Kan dette være starten på gode nyheter for forbrukeren? Vi opplever stabile markedspriser. Etter en økning er det vanligvis en nedgang. En talsperson for Bravco sa at en nedgang i de kommende månedene ikke er umulige eller geopolitiske konsekvenser som vil forstyrre dette.

Er dette riktig tidspunkt å fylle opp tanken din?

I lys av stigende priser er leverandører av fyringsolje under alvorlig press for øyeblikket. Forbrukerne frykter at de må betale mer for forsyningene sine de neste ukene.

“Ikke få panikk,” beroliger Oliver Nerink. “Gå ned til bunkeren din og se på måleren i drivstofftanken din. Hvis det er nok fyringsolje, ikke haste til personellleverandøren.”

“Hvis vi sammenligner prisene fra tidligere år, ser vi at de ofte er lavere om vinteren enn begynnelsen av høsten. I januar 2020 var for eksempel fyringsoljeprisene lavere enn i oktober 2019. Derfor bør forespørselen din være mer pålitelig på reservene du har igjen i stedet for prisene som tilbys nå, sier han.