Bør fartsgrensen på enkelte motorveier økes til 150 km/t, som i Tsjekkia? Svar Vyas | Belgia

motsatt retning. Mens det vurderes å senke fartsgrensene i mange europeiske land, spesielt av miljøhensyn, går Italia og Tsjekkia motsatt vei. deres ønske? Sett grensen til 150 km/t.

Italia har tenkt på det i (veldig) lang tid.

Foreløpig er fartsgrensen satt til 130 km/t i Tsjekkia. Fra 1. januar 2024 økes den med 20 km/t. Et skritt ennå ikke offisielt tatt av Italia, ettersom en lov likevel åpner for en økning av grensen. Debatten har med jevne mellomrom vendt tilbake til kjernen av nyhetene i mer enn tjue år.

Begge land tar til orde for større ansvarlighet for bilister for å rettferdiggjøre sin posisjon. Bør Belgia adoptere og følge dette eksemplet?

Upassende nettverk og geografisk plassering

Benoit Godard begynner: «Det er ingen tvil om det hos oss, det er ikke på agendaen i det hele tatt.» «Hos oss blir 16 % av mennesker drept i en trafikkulykke drept på en motorvei. Vi er blant de verste studentene i Europa. Bare Slovenia og Spania gjør det dårligere. Dette skyldes i vesentlig grad konfigurasjonen av motorveinettverket vårt, som er en svært overbelastet og farlig nettverk. Og det er Det har mange inn- og utkjøringer, og én av to personskadeulykker på motorveien skjer nær en avkjøringsrampe eller veikryss.» READ Brussel, Vallonia: urolighet ventet fredag ​​i kjølvannet av den nasjonale demonstrasjonen

En annen faktor er den geografiske plasseringen til Belgia. Landet vårt ligger i sentrum av Europa og veiene våre brukes hovedsakelig av lastebilene våre. Setter du fartsgrensen til 150 km/t vil du øke hastighetsforskjellen mellom lastebiler som kjører i 90 km/t og enkelte personbiler. Vi er sikre og sikre på at det vil skje flere ulykker og at de vil være mer alvorlige», forsvarer en talsperson for Vias før han tar opp et ofte fremsatt argument: «Tyskland er en god student selv om det ikke er noen begrensninger på enkelte avdelinger.»

«Å si at hastighet er irrelevant og at motorveier er trygge i Tyskland er feil. Det er bare det 10. europeiske landet når det gjelder dødsfall per kilometer tilbakelagt på motorveier. I 2019 var det 93 flere dødsfall på det tyske nettet enn det franske, selv om de har nesten samme lengde.

I følge en studie fra det tyske økonomiinstituttet kjører 77 % av tyskerne i under 130 km/t selv i strekninger som ikke er underlagt fartsgrenser. I gjennomsnitt er det 25 % flere mennesker drept på ubegrensede deler av motorveien.

«Det er ikke bare trafikksikkerhet når det kommer til fartsgrenser», fortsetter Benoît Godard. «Tyskland vurderer også å redusere antall strekninger uten fartsgrense for å bevare miljøet.»

Å kjøre i 130 km/t i stedet for 120 km/t øker karbondioksidutslippene med 6 % og svevestøvutslippene med 3 %. «Hvis vi går til 150 km/t, blir det enda verre. Å sette en grense på 150 km/t for oss ville virkelig gå i strid med dagens trend. READ Omtrent seksti svindelnettbutikker som bruker domenenavn har blitt demontert

De siste årene har reduksjonen av høyeste tillatte hastighet på belgiske motorveier vært nevnt ved flere anledninger. Spesielt i 2022, da drivstoffprisene har skutt i været på grunn av krigen i Ukraina. 100 km/t-grensen er tilbake på bordet med besluttsomhet.

Mot en bredere dynamisk ledelse?

«Vias appellerer i stedet til dynamisk styring av fartsgrenser. Avhengig av ulike elementer, spesielt trafikkintensiteten, kan du styre fartsgrensen via opplyste paneler som indikerer maksimal hastighet som er tillatt i øyeblikket T. Brussel. Slik styring er den mest lovende når det gjelder av trafikksikkerhet og mobilitet Det er 30 % reduksjon i trafikkork. I tillegg kjører alle brukere mer eller mindre i samme hastighet, noe som reduserer bremsing og akselerasjon. De er ikke nyttige overalt, men det ville vært fint å doble disse plater Spesielt rundt store byer.





Fartsgrense på motorveien… må holdes på 120 km/t (35 %)

Bør reduseres av sikkerhets- og miljøhensyn (17 %)

må økes (48 %)

