Etter måneder med nedgang og det laveste nivået siden høsten 2021, kan denne juni markere et vendepunkt i gasspriskurven. Faktisk har prisene gått opp i noen dager nå. «I det nederlandske TTF-gassmarkedet, for eksempel, var prisen 1. juni €23/MwH, i midten av juni var den €41/MwH og torsdag var sluttkursen €34,» bemerker Testachats. «Men denne økningen er relativ sammenlignet med prisnivået i fjor sommer, på mer enn 340 euro/MW i slutten av august.»

Også når det gjelder strøm øker dagsprisene. Det må sies at etterspørselen er sterk i Europa, spesielt siden klimaanlegget kjører på full fart…Vatiliteten i prisene viser at markedene fortsatt er ganske spente, og energikrisen er ennå ikke helt ute.







Dermed kan denne prisøkningen for juni måned påvirke premiene for de variable kontraktene fra juli måned. Er det verdt å inngå en fast kontrakt før slutten av juni for å unngå disse indikatorene?