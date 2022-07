Bør Kent få en straffe fra Renaud Emmond? Franck De Bleeckere og den belgiske union bestemmer (video)

Denne fredagen er Standard vertskap for Kent for den første dagen i Pro League. En spennende kamp, ​​Rouches utlignet i de døende øyeblikkene av Toussaint-møtet. Et veldig viktig mål da det tillot fargene hans å ta et poeng mot Buffaloes som gjorde et godt inntrykk.

Hadde programmet vært der, hadde mange av dommeravgjørelsene blitt mye kommentert og debattert. Sven Gums sitt direkte frispark inkluderte Renaud Emonds svært kontroversielle hånd. I denne handlingen strekker angriperen ut overflaten av kroppen med armen for å berøre ballen, deretter veggen.

VAR bestemte seg for ikke å gripe inn og opprettholdt dommerens valg om ikke å fløyte straffen. Denne mandagen revurderte Franck De Bleeckere denne avgjørelsen. Lawrence Vissers avgjørelse var ikke god, ifølge tidligere dommer. «En straffe burde vært dømt og VAR burde ha grepet inn»Etter hver dag av mesterskapet blir en talsperson for dommeravdelingen vurdert som en som forklarer noen av dommeravgjørelsene på nettstedet til den belgiske union.

Avgjørelsen om å ikke tildele straff gjorde Sven Gums og Kent-leiren sint. «Jeg må være forsiktig med hva jeg sier, ellers kan jeg bli suspendert»Han begynte i notater skrevet av Het Laatste Nieuws. «Hør her, før mesterskapet starter, får du orienteringer om visse faser i løpet av en kamp. Da blir du fortalt at det alltid er en foul hvis en spiller berører ballen med armen vekk fra kroppen. Mitt frispark og Emmonds sak, ikke sant? Dommeren ga ham ingen straffe. Han sa tydelig. VAR kommuniserte ikke eller han grep ikke inn, men retningslinjene er klare, ikke sant? Jeg kan ikke forstå det.Han dømte.