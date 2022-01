Bør vi fortsatt bekymre oss for antall saker?

På intensivavdelingen er forskjellen fra i dag enda bedre, der sengeoppholdsraten fortsetter å synke til tross for en økning i tilfeller.

Hvordan forklare slike forskjeller?

Til epidemiolog Marius Gilbert (ULB – FNRS) “Det er 2 komponenter av forklaringen på denne svært lave sykehusinnleggelsesraten, spesielt på intensivavdelingen. For det første er det det lave intrinsiske viruset til viruset, som hovedsakelig påvirker de øvre luftveiene og går langt mindre ned i lungene enn tidligere typer. Da har vi også nytte av boosterens bidrag! Nylig flere En rekke belgiere fikk en tredje dose av vaksinen, som kontrollerer både spredning og utvikling av alvorlige former for Omigron.

Kan viruset tillates å spre seg plutselig?

Mange faktorer motiverer oss til ikke å ta lett på strømbølgen.

1. Omicron sender stadig folk til sykehuset. Informasjon hentet fra flere selskaper, som ofte er skjøre, bør bekreftes for immundefekter, transplantasjonspasienter osv. De trenger ikke å bli utsatt for åndedrettshjelp, men bør legges inn på sykehus. Selv om sykehusinnleggelsesraten er 3 ganger lavere, hvis forurensningen er 4 eller 5 ganger høyere, vil problemet bli mer alvorlig igjen.

2. Sykehus er underbemannetAntallet syke og isolerte er nøyaktig relatert til Omicron. Marginen tilgjengelig på sykehus er for tiden svært lav, selv uten intensivbehandling.

3. Vi kjenner ikke sikkerhetsperioden til boosteren. Foreløpig ser den tredje dosen ut til å gi oss bedre beskyttelse. Men over tid vil det sannsynligvis endre seg. “Og Israelpåpeker Marius Gilbert, Den tredje dosen ble brukt mye tidligere enn hjemme, og vi ser en økning i sykehusinnleggelser, inkludert intensivavdelingen.”.

Kort sagt, selv med det lave viruset og den beskyttende effekten av vaksinedekningen vår, forlot vi ikke epidemien. Men den virtuelle umuligheten av å blokkere overføringen av omigran oppmuntrer nok en gang til å redefinere handlingsbalansen. Denne epidemien motiverer oss til hele tiden å oppdatere forsvarsstrategiene våre.