Bør vi slutte å bruke talemeldinger?

Et mer levende kommunikasjonsverktøy

Den lille WhatsApp-varslingen har nettopp dukket opp på smarttelefonskjermen din. Mikrofon-emojien er synlig ved siden av den grønne applogoen. Du forstår, du har nettopp mottatt en talemelding. Noen mennesker vil bli glade som Romane.»Taleposter er som podcaster. Det er raskere enn å skrive. Det er også morsommere og mer spontant.».

Hva er «opptatt med å skryte», den dårlige vanen som ødelegger velværet ditt?

Emilie kan sende rundt ti lydopptak om dagen. «Talemeldinger har blitt en reell kommunikasjonsvane for meg. De sletter en viss avstand. Det er intonasjoner, ansiktsuttrykk, språk-tics, det er mer livlig, det er også det jeg liker.«. Innsiden ettermiddagssøyleneMarie Dufrasne, professor i informasjon og kommunikasjon (Saint-Louis University), forklarte at «Muntlighet gir mer rom for følelser og autentisitet og gir uansett budskap som oppleves som mer naturlige, mer flytende.«.

Talemeldinger har allerede blitt en del av hverdagen vår. Det er ikke uvanlig å støte på folk på gaten eller i offentlig transport med munnen nærmest klistret til mobiltelefonen, og forteller sine siste anekdoter til sine kjære, noen ganger lavmælt eller ropende. I en artikkel av TerrafeminaVanessa Lalo, klinisk psykolog spesialisert i digitale praksiser, analyserer hvorfor lyd er så vellykket og klarer til og med å detronisere den tradisjonelle telefonsamtalen, spesielt blant unge mennesker i generasjon Z : «Samtalen anses som stadig mer påtrengende. Når du mottar en samtale, er det ofte synonymt med dårlige nyheter eller et innbrudd, fordi det vil vare i to dager«.

discord lyd

Noen mennesker kan imidlertid ikke overvinne frykten for lydtelefoner. «Jeg hater å kalle det angst, for lyd er det det samme. stol på Clemencia. Jeg vet ikke om det er fordi jeg ikke har selvtillit, men å snakke via lyd krever like mye energi og selvtillit som å snakke muntlig. Det er ingen interesse. På den annen side kan jeg høre det.«.

For Sarah er det helt motsatt. Belgieren foretrekker å sende lyd i stedet for å motta dem. «Det irriterer meg! (ler). Jeg føler at de gir meg mye informasjon på kort tid uten å beholde noe. Noen mennesker kan ikke oppsummere hva de vil si. Andre legger igjen tomme områder eller kommenterer det som skjer foran øynene deres. Når det er en kort lyd med litt informasjon er det greit, men etter fem minutter begynner det å bli kjedelig.«.

I en sveitsisk avisartikkel TidOlivier Glassey, en lingvistikkforsker ved Universitetet i Lausanne, sa: «Vi føler at tiden vår ikke lenger tilhører oss. Det er en ensidig tale hvor vi tvinger den andre til å lytte til oss. Vi er tatt som gisler, vi kan verken kutte eller syntetisere budskapet.«. Elodie, en annen intervjuobjekt, innrømmer: «En lyd kan nesten være «respektløs», fordi personen på en eller annen måte ikke har tid til å skrive, men jeg må ta meg tid til å høre på lyden.«.

7 milliarder lydfiler sendt av WhatsApp

«Emilie kan ta opp 10-minutters meldinger»å telle helgene dine» eller 30 sekunder»svarte umiddelbart«. Talemeldinger har fordelen av å være umiddelbare og praktiske. Vi kan sende eller lytte til lyd mens vi gjør oss klare for en kveld ute, går av bussen eller på vei til jobb. På WhatsApp, Instagram og Messenger har vi kan sveipe opp for å la oss ta opp lyden mens vi gjør tingene våre, med hendene fri. Når vi spør stemmeavhengige hva som er det beste programmet for å lytte til dem, svarer de oss uten å nøle på WhatsApp. Grunnen? Vi har muligheten av å akselerere meldingens hastighet med 1,5 og 2. Sju milliarder talemeldinger utveksles på WhatsApp alene, det vil si rundt 7 % av de totale meldingene som utveksles på plattformen.

Denne umiddelbarheten setter imidlertid grenser, selv for de mest ivrige fans. «Vi kan ikke alltid svare og lytte, spesielt når vi er i offentligheten. Vi har ikke live informasjon i motsetning til en skriftlig melding. Da spør vi oss selv om det er akutt, om meldingen fortjener å bli hørt så raskt som mulig. Lyd er en annen interessant form for kommunikasjon, men den vil likevel aldri erstatte skriftlige meldinger.«.

Ikke gå glipp av noen livsstilsnyheter på sosoir.lesoir.be og abonner nå på våre tematiske nyhetsbrev ved å klikke her.