Bordavfall blir snart forbudt i søppelsekker

Men en viss del av befolkningen indikerer umuligheten av å sortere organisk materiale, på grunn av manglende motivasjon, på grunn av vanskeligheter med å nå innsamlingssteder eller uttrykker rett og slett tvil om nytten av sortering.

Av de 114.000 personene som bruker det interkommunale magnetkortet, deponerer derimot 33.000 det organiske avfallet sitt på et frivillig utleveringssted. Avfallet samles inn hver uke og gjenvinnes via biometanering i Quévy (300 tonn), eller (for de aller fleste) overlatt til selskapet Dufour (4000 tonn).

For Ipalle er det første forbrukerne bør gjøre å tenke fremover, når det gjelder matsvinn, og ta de riktige valgene når de foretar innkjøp. Tanken er å unngå å sette dette avfallet i sirkulasjon. Enda mer for å unngå å sende den til brenning, spesielt når vi vet at den hovedsakelig består av vann.

Ingen straffer?

Det berømte europeiske direktivet pålegger medlemslandene å gi sine innbyggere midler til screening. Men Interkommunalt forbundets rolle blir ikke å ilegge sanksjoner. Ibali fokuserer på forebygging for å overbevise opprøreren, og nevner at en undersøkelse den gjennomførte i 2018 viste at 70 % av innbyggerne i Ibali-området som ble avhørt hadde en løsning for å fjerne organisk avfall fra posene deres – søppel, som 20 % av dem vurderte det. Denne sorteringen er kjedelig (folk som bor i leiligheter for eksempel). Til slutt vil 10% av befolkningen være imot ideen om screening. Derfor er det ikke planlagt sanksjoner på dette stadiet, men heller forbud.