Bordeaux: Et nytt direktefly til Norge fra 60 | Hobbyer

Den gode nyheten, The Selskap norsk Bordeaux er tilbake i Dorma! Fra 16. juni blir det mulig igjen Finn det grønne OsloNaturen til omgivelseneKom en tur JegBerømte Carl Johannesgate Street, for å oppdage den majestetiske norske fjorden, og til og med for å beundre eller klatre inn i dens moderne arkitektur Holmenkolan Sky Jump For de modige.

Mindre enn 3 timer direktefly fra Bordeaux 3 ganger i uken

Og alle disse, for den saks skyld 60 € moderat beløp avhengig av avreisedato (Merk at billigere flyreiser går på tirsdager). Ellers kan prisene variere fra € 60 til 60 560. Så vær forsiktig på datoer for å holde alle sparepengene dine uendret. Levert av selskapet 3 direktefly i uken fra Bordeaux-Mérignac flyplass på mindre enn 3 timer.

Internasjonalt, norsk Den planlegger å operere mer enn 270 ruter denne sommeren, inkludert 85 og derfra Oslo Cardemon56 til København54 til Stockholm Arlanda Og 27 fra Helsinki Eller hun Åpne et nettsted på nytt. I Frankrike betjener den Ajaccio, Pastia, Bordeaux, Paris-CDG, Nice og Montpellier. La oss dra nytte av det!

