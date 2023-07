Bordtennisspiller fra Nantes som forsvarer Frankrike i Norge

Nantes bordtennistrener, Nantes DD, Julian Pietropoli reiser til Norge på søndag. Han deltar i det europeiske mesterskapet for bordtennisspillere.

Et fellesskap av over 40 europeiske bordtennismestere møtes i Sandefjord, en unik og vakker by i Norge, rik på historie og tradisjoner. Julian deltar i denne konkurransen for første gang.

Han ble nylig kronet til årets senior franske mester for andre gang i påsken i Saint-Julien-de-Concels. Andre mestertittel på rad Frankrike. Julian elsker konkurranse. Det er en psykologisk kamp rundt bordet. En ekte kriger.

Julien gjorde bordtennis til en karriere. Han begynte å gjøre det i en alder av 5 som broren som var 4 år eldre og ble utestengt fra å spille bordtennis før fordi han var for liten. Så han spilte mot veggen med racketen sin. Denne skuffelsen presset ham til å bli med i en klubb. Hans lidenskap for denne disiplinen forlot ham aldri. Han var en del av det franske kadettlaget. Han ble proff som 16-åring, rekruttert av en østerriksk klubb i Linz. Han er for tiden trener for Mangin Beaulieus Nantes DT-klubb