Boris Johnson ber om unnskyldning for å tro at han var i et forretningsmøte

Boris Johnson under press i Westminster-parlamentet. Han engasjerer seg i ekstraordinær trening for unnskyldninger. Han må møte opposisjonens krav om å gå av. Den britiske statsministerenசாக்கு“For det britiske folket”Fra bunnen av hjertet“.” JPå Downing Street, når de innbiller seg at reglene ikke respekteres av lovgiverne, forstår jeg sinnet de provoserer mot meg og regjeringen jeg leder.“Han sa sjenert, men han sa at han var det.”Teknisk sett“Innenfor reglene. Boris Johnson innrømmet å ha vist seg i en fullstendig lockout på et møte i Downing Street Garden 20. mai 2020. Han sa at han trodde det.”Antagelig“Det er et forretningsmøte. Sikkerhetslinjen ble umiddelbart senket av en tweet fra tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings, som understreket at oppfordringen om å ha en potte i hagen var en sosial begivenhet og ikke fungerte.

Jeg og annen offiser MR – WTF du har en fest – grunnen til samtalen var = obv ikke helt sosialt arbeid (i motsetning til alle mtngs i hagen).

Det er ingen måte “teknisk innenfor reglene”.

???? Bullshit Goss Alternate innrømmer at han brøt reglene + trakk seghttps://t.co/J3jslbQV9A – Dominic Cummings (Dominic2306) 12. januar 2022

Når han ser tilbake, legger Boris Johnson til at han burde ha sendt alle inn igjen og funnet en annen måte å takke personalet på. Partiet er svært fengslet Dette LEt uttrykk for en "hagefest" Den fulle blokaden gjorde Boris Johnson flau. En krukke i hagen til Downing Street 10 med 30 til 40 mennesker i mai i fjor var underlagt alvorlige sosiale restriksjoner i Storbritannia knyttet til regjeringens sykdom. "Ta med flaskene dine«Boris Johnsons personlige sekretær, Martin Reynolds, oppfordret hundre mennesker, inkludert statsministeren og hans forlovede Gary.















Westminster © Tolka Akmen / Motstandere foran AFP

Så en fest til Dukket opp sent i fjor. Etterforskere utforsker allerede hva som er planlagt for mai, november og desember 2020 i maktkretsene: vin og ost i solen, en avreisedrink eller en virtuell quiz … I nærvær av delegater onsdag reduserte den britiske statsministeren varigheten av “banketten” og forklarte at han mente arrangementet respekterte helsereglene som da var på plass.Ansvar“Fra”Feil– Noe som er bekreftet. Avskjedskrav, kan Høyre avgjøre Hele opposisjonspartiet Labour, det skotske SNP og Liberal Democrats, var ikke fornøyd med unnskyldningen. Labour-opposisjonsleder Khair Stormer har bedt Boris Johnson om å trekke seg.Skamløs mann“:”Det er absurd at han sa at han ikke visste at han var på en fest, noe som egentlig er en fornærmelse mot folket i Englandsa Khair Stormer under regjeringens ukentlige spørsmål og svar. “Vil han være kvalifisert til å gå av nå?“Beskyldte den konservative lederen”Ligger som en tannpirker“. En annen arbeider, Toby Perkins, husket at det alltid ville være statsministre.Dette er vi ikke enige i“, Men legger til at det aldri har vært noe slikt”Dermed forringer dens funksjon“Boris Johnson nevner å ha blitt sparket fra to tidligere jobber for løgn. Liberaldemokratenes leder Ed Davey “Midlertidig unnskyldning“Statsminister”Skamløs“. Northern Ireland Coalition MP Stephen Farry sier at unnskyldning ikke er nok, den kommerFor sent“. Ian Blackford, leder av Scottish Nationalist SNP i Commons, ber også om at statsministeren trekker seg: “Statsministeren står foran oss, anklaget for å forråde nasjonens tillit, for å behandle offentligheten med forakt og for å bryte lover vedtatt av hans egen regjering.“. Den britiske statsministeren stiller også i sin egen konservative leir. Men vil de valgte tories trekke seg? Salon Rachel McLean, “Loven gjelder for alle inkludert statsministeren og det har konsekvenser å bryte denMen det konservative parlamentsmedlemmet Gikk ikke Det er ikke nok å kreve at statsministeren går av dersom det er bevist at han har brutt loven. En annen, Christopher Soap, ber Boris Johnson om unnskyldning.”Virkelig ærlig“… To år etter hans historiske valgseier har Boris Johnsons popularitet stupt de siste månedene. Det er nok til å styrte Boris Johnson og avholde en mistillitsavstemning i partiet hans. Det er opp til de folkevalgte konservative å avgjøre om de er fornøyd med disse unnskyldningene eller ikke. Sjelden, etter spørsmål i parlamentet, tok statsministeren ledelsen i “rommet” i Representantenes hus, og fikk uten tvil støtte fra sine egne fraksjoner …

Ordrett: Les Sacks i Boris Johnson Extension “Herr høyttaler, jeg beklager. Jeg vet at millioner av mennesker over hele landet har gjort ekstraordinære ofre de siste 18 månedene. Jeg kjenner smerten de opplevde – å ikke kunne sørge over sine kjære, ikke kunne leve livene sine slik de vil eller ikke kunne gjøre de tingene de elsker. Dessuten vet jeg at de er sinte på meg og regjeringen jeg leder, når de tror at folket ikke følger reglene for å redusere gaten ordentlig.















Boris Johnson mot kommuner © PRU / AFP

“Selv om jeg ikke kan forvente resultatet av den pågående undersøkelsen, har jeg lært i den grad at jeg vet at det er ting vi ikke forstår og jeg må ta ansvar for. Nr 10 er et stort felt med hagearbeid. Og når Jeg gikk inn i hagen etter klokken seks den 20. mai 2020, jeg takket personalet før jeg kom tilbake 25 minutter senere for å fortsette å jobbe på kontoret mitt, og antydet at dette var en arbeidsbegivenhet.” «Men, herr president, i ettertid burde jeg ha sendt alle inn igjen, jeg burde ha funnet en annen måte å takke dem på, og jeg burde ha innsett at det er millioner av mennesker som teknisk sett sier at det passer innenfor retningslinjene. -De er forbudt å møte kjære inne eller ute. Jeg beklager oppriktig til dem og til dette huset.