Boris Johnson ble falskt anklaget av sin tidligere administrerende direktør: “Jeg ba ham stoppe denne galskapen”

De siste ukene har Boris Johnson vært i sentrum av opphetet kontrovers. Disse avsløringene følger hverandre, og viser til at ulike partier har blitt organisert i full blokade av statsministerens kontorer i Downing Street 10. Den siste informasjonen starter denne lørdagen, og hver fredag ​​avslutter ansatte arbeidsuken med å dele vinglass, ifølge den britiske avisen The Mirror. Det er en “langvarig tradisjon” at til tross for innføringen av regjeringsrelaterte restriksjoner, er denne typen møter forbudt.

Forrige onsdag ba Boris Johnson om unnskyldning i parlamentet for å ha deltatt på en slik fest i mai 2020, og sa at han trodde det var et forretningsmøte. Denne forklaringen blir ikke trodd, og den 57 år gamle konservative blir åpenlyst kritisert av sitt flertall, og noen opposisjonsmedlemmer har bedt om at han trekker seg. Denne tirsdagen tok hans tidligere øverstkommanderende Dominic Cummings saken litt videre ved å anklage statsministeren for å lyve da han sa at han ikke var klar over at det var et samfunnsmøte 20. mai 2020.

I et innlegg på bloggen sin hevder Dominic Cummings å ha svart på et anrop fra Boris Johnsons personlige sekretær, Martin Renault, til en e-post som sendte mer enn 100 ansatte og fortalte ham at det var ulovlig. På en advarsel ville sekretæren ha svart: “Så lenge sosial ekskludering respekteres, tror jeg det blir greit. Jeg vil se om statsministeren går med på å fortsette.» Boris Johnsons tidligere nære rådgiver sier også at han har avhørt statsministeren. “Jeg sa: “Martin inviterte hele bygningen til å drikke. Du må stoppe denne galskapen.” En mening som han ville ha avvist, ifølge motstanderen.

De to andre tidligere tjenestemennene i Downing Street fortalte BBC at de husket at Cummings hadde fortalt dem at han hadde advart statsministeren før demonstrasjonen i hagen. Dominic Robb, den diplomatiske lederen av Boris Johnsons regjering, hevdet med BBC at vitnesbyrdet var usant og understreket velviljen til statsoverhodet, som «beklaget til Underhuset for noen av saksgangene i Downing Street».

Johnson benekter løgnen

Den britiske statsministeren Boris Johnson avviste tirsdag advarsler om at et anti-regjeringsparti ville bli holdt i Downing Street i mai 2020, slik hans tidligere rådgiver Dominic Cummings hadde anklaget.

Regjeringssjefens talsmann benektet anklagene. “Det er feil å si at statsministeren ble advart på forhånd om denne hendelsen,” sa han. Han trodde “implisitt” at det var et forretningsmøte, med henvisning til funnene fra senior embetsmann Sue Grays interne etterforskning.

Under press så Boris Johnson økende krav om å trekke seg, selv i sin konservative leir. Downing Street ber dronning Elizabeth II om unnskyldning for to banketter arrangert i april 2021, før begravelsen til mannen hennes, prins Philip.