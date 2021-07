Boris Johnson erkjenner bekymring over Afghanistan over britisk tilbaketrekning Utenrikspolitikk

Statsministeren sa den nåværende situasjonen i landet var “risikabel” Taliban gjør raske fremskritt, Avslører offentlig for første gang registreringer Den endelige innløsningen Kommer til en slutt.

“Hvis du spør meg om jeg er fornøyd med dagens situasjon Afghanistan, Selvfølgelig gjør jeg det ikke. Jeg er redd, “sa Johnson, sjef for Christian Science Monitors Washington-kontor.

Storbritannia har tidligere antydet at de resterende 750 troppene er sterkt involvert i opplæring av den afghanske hæren, ettersom de fleste av de 2500 sterke amerikanske militærene ikke vil kunne beskytte dem når de forlater landet. UK-tropper i kampoperasjoner fullførte i 2014, men som en del av det 7500-sterke NATO-oppdraget hadde gått.

Siden den første britiske invasjonen av USA i begynnelsen av “krigen mot terror” etter 11. september, har totalt 454 britiske tropper dødd i Afghanistan, hvorav mer enn 400 er drept som et resultat av fiendtligheter.

Konflikten har drept tusenvis av mennesker, inkludert mer enn 50.000 afghanske sivile og 2300 amerikanske tropper. Men med Taliban På vei opp igjen har det oppstått spørsmål om dette arbeidet er stadig mer verdt.

England og andre for å bekjempe Johnson for en endelig fredsoppgjør måtte inkludere nye makter. “Vi må tro at partene i Kabul kan komme sammen for å komme til enighet. På en eller annen måte må vi tro at et tilflukt med et annet Taliban må bli funnet.”

Han vil frigjøre en uttalelse til teammedlemmene på torsdag som markerer slutten på distribusjonen. Om morgenen vil dette avklare Storbritannias fremtidige diplomatiske og militære posisjon overfor Afghanistan.

Ministrene signerte en plan på et møte i National Security Council denne uken, og Johnson forventes å bekrefte torsdag at Storbritannia vil beholde sin ambassade i Kabul. Det ble vurdert om britiske tropper ville fortsette å forsvare det, men kilder sa at arbeidet for øyeblikket vil bli videreført av entreprenører.

Ministrene er ivrige etter å unngå et høyt avgangsøyeblikk, og I motsetning til i 2014 Journalister ble ikke invitert til landet for å dekke arrangementet. Det britiske flagget er allerede senket på Kabul internasjonale lufthavn, og andre avgangsstyrker har stille holdt avgangsseremoniene.

Bernard Jenkin, formann for kontaktkomiteen, presset Johnson på om Storbritannia skulle holde en offentlig etterforskning av den mangeårige saken. Johnson sa at han ikke ville “dra” før torsdag, og ringte parlamentsmedlemmer til å “spørre meg” på den tiden.

Sist søndag 4. juli arbeidet amerikanske og NATO-tropper med den operasjonelle uttaksfristen, da USA brått forlot Bagrams strategiske flybase dagen før. Men fremgangen stoppet etter kunngjøringen av Joe Bidens uavhengighetsdaghelg i USA.