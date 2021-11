Boris Johnson godtok et brev han skrev til Macron om passasje av immigranter på kanalen

På spørsmål om han angret på brevet, som ba franskmennene trekke tilbake illegale immigranter over kanalen etter et fatalt forlis, svarte talsmannen: «Nei, som statsministeren sa til ham. Han og president Macron erkjenner at situasjonen haster». Ifølge ham har Missive, lagt ut på Twitter, som mål å «utdype vårt nåværende samarbeid» i kampen mot ulovlig innvandring.

Etter utgivelsen av brevet bestemte Paris seg for å avlyse besøket til den britiske innenriksministeren Priti Patel til et møte planlagt til søndag med andre europeiske land om spørsmålet om immigrasjon.

London ba franskmennene om å omgjøre avgjørelsen.

“Vi ønsker å jobbe tett med internasjonale partnere, inkludert Frankrike, om hva et felles problem er, slik at felles løsninger kan bli funnet,” sa talsmannen.

“Dette er en global utfordring, som vi i fellesskap må svare på med franskmennene og våre andre europeiske partnere,” sa han og la til at “mer trengs”.

Å krysse den britiske-drømmende immigrantkanalen har vært gjenstand for rutinemessig spenning mellom Paris og London, og britiske tjenestemenn mener at til tross for økonomisk støtte, har det ikke blitt gjort nok innsats fra franskmennene for å hindre dem fra å gå ombord.

Været ble mer spent onsdag etter at en båt sank i den grove sjøen og drepte 27 migranter.

På spørsmål om brevet sa Emmanuel Macron at han ble «overrasket» over Boris Johnsons «ikke-seriøse» metoder fredag. Han sa på en pressekonferanse i Roma etter signeringen av avtalen med Italia at “vi vil ikke kommunisere fra en leder til en annen om disse problemene gjennom offentlige tweets og brev. Vi er ikke varslere.”