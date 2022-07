Boris Johnson har sparket en av sine statsråder etter at mer enn 40 trakk seg

Storbritannias statsminister Boris Johnson har sparket sin boligminister Michael Cove. Ministeren hadde tidligere bedt om Johnsons avgang.







Av Belga

Publisert 6.07.2022 kl. 22:54 Lesetid: 1 minutt



BBoris Johnson sparket onsdag boligministeren sin, Michael Cove, som ifølge britiske medier oppfordret den britiske statsministeren til å gå av, kunngjorde en rådgiver for statsministeren. «Han har sparket Michael Cove,» sa James Duttridge, en rådgiver for Boris Johnson, til Sky News, og lovet at sistnevnte var «i godt humør og at han vil kjempe videre».







Til tross for at regjeringsmedlemmene hans åpenlyst ba ham om å slutte og mer enn 40 medlemmer av hans følge trakk seg, er statsministeren uvillig til å forlate stillingen.







Johnson sparket Cove på telefon onsdag kveld, ifølge journalister. «Du kan ikke gå ut i pressen og si at du ber statsministeren om å gå av og håper du kan bli i kabinettet,» gjentok kilder inne i Downing Street. «Dette er ikke første gang han har oppført seg på en forrædersk, fryktelig og illojal måte. Dette burde vært gjort for mange år siden. »