Boris Johnson møter flertallets vrede

Fanget i en rekke skandaler om håndtering av epidemien, møter Storbritannias statsminister Boris Johnson vreden til flertallet sitt på tirsdag, og lover at det vil bli uro i skruevendingen som vil bli rettet mot ham under en folkeavstemning. Eksplosjon av Omigron-varianten.

Storbritannia er et av få land i Europa som er hardt rammet av epidemien, som har drept minst 146 500 mennesker.”Flodbølge“Saker knyttet til Omicron-varianten. Eksplosjonen forstyrret spesielt det engelske fotballmesterskapet: Manchester United måtte utsette tirsdagens kamp mot Brentford på grunn av en rekke rettssaker mellom spillerne og de ansatte.

Boris Johnson kunngjorde i forrige uke nye restriksjoner for å kontrollere spredningen av viruset. Sykehusene skal ikke være overfylte de neste ukene, med hjemmebesøk, daglige kontroller for kontaktsaker, isolasjon og obligatorisk helsepass ved viktige arrangementer, ifølge regjeringen.

Opprør

Men disse reglene er langt fra å overbevise alle konservative representanter om at et visst antall av dem vil reise seg mot sine egenskaper i tråd med frihetsmordet.

“Jeg synes alle disse handlingene er dårlige, de er uforholdsmessige og det er ikke nok bevis for deres nødvendighet.“Steve Baker, tidligere Brexit-minister på BBC denne helgen, har som mål å bli inkludert i tirsdagens folkeavstemningslov.”Den typen selskap vi oppretter“.

I alt truer rundt seksti torier med opprør på tirsdag. Med sitt store flertall i parlamentet – 80 seter – og støtte fra Labour-opposisjonen, lovet lederen Keer Stormer mandag kveld å støtte utspillet, og sa at regjeringen fortsatt burde lykkes med å gjennomføre talen.

Men dette opprøret kunne ikke vært verre for Boris Johnson.

Kronisme og korrupsjon

To år etter sin historiske valgseier med løftet om å nå Brexit, ser statsministeren sin popularitet stupe i valget og står overfor en rekke oppfordringer om å trekke seg etter en rekke skandaler.

Søndag la Sunday Mirror ut et bilde av Boris Johnson som tok en nettquiz på Downing Street i desember 2020, på et tidspunkt da Storbritannia ble oppfordret til å begrense deres sosiale interaksjoner til det fulle, omgitt av samarbeidspartnere.

Britene gir ham skylden for en fest som angivelig ble holdt i Downing Street 18. desember 2020, da de selv mistet feiringen på grunn av koronaviruset. En lekket video som viser Boris Johnson-samarbeidspartnere som gjør narr av det “juleselskap«La til bensin på bålet.

Denne serien av avsløringer om hygienereglene undergraver hans troverdighet når han håper å påtvinge nye.

De er også inkludert Påstander om korrupsjon, Dette vil til slutt føre til et mistillitsvotum mot det konservative partiet mot Boris Johnson.

Statsministeren ble torsdag innkalt for å beordre en kostbar oppussing av hjemmet hans i Downing Street. EF bøtelagt partiet hans med 16 16 250 (19 000 000) for å ha unnlatt å oppgi det totale beløpet av personlige donasjoner som ble mottatt for å finansiere arbeidet.

Hensynsløs

Den konservative parlamentsmedlem, Owen Patterson, har utløst raseri av Boris Johnson for å prøve å endre ordensreglene i parlamentet til fordel for en dømt forbryter.

En områdelovgiver som er planlagt på torsdag for å fylle plassen til avgåtte Owen Patterson, vil ta en mer symbolsk vending.

I tillegg er det spørsmål om statsministerens overdådige utenlandsferie, hans regjerings farlige forbindelser med næringslivet, eller påstander om vennskap angående tildeling av seter i House of Lords til sjenerøse konservative partigivere.

I følge politisk spaltist Robin Pettit er talen til Boris Johnson, en tidligere journalist og borgermester i London, kjent for sin uvanlige stil – en eller to av disse skandalene kunne ha fått ham.

Men hvis akkumuleringen fortsetter, sa Robin Pettit til AFP, “Høyre har alltid vært svært hensynsløse med å fjerne ledere som ikke fungerer“.