I en tale til sin konservative partikongress i Blackpool (nord-England) deltatt av Ukrainas ambassadør i London Vadim Pristiko, sa Boris Johnson at «tiden er inne for å velge mellom frihet og undertrykkelse.»

Med henvisning til noen som sier «vi vil gjøre det bedre enn tyranni», sa lederen for den konservative regjeringen «de tar dypt feil».

– Å prøve å normalisere forholdet til Putin igjen, slik vi gjorde i 2014, ville være en feil, sa han og refererte til at Ukraina annekterte Krim.

Boris Janan følte at Vladimir Putin hadde invadert Ukraina fordi han følte seg truet av uavhengighet og demokrati i Ukraina, «fordi Putin er fengslet i 15 år for å ha kalt invasjonen av Russland, og hvis du motsetter deg Putin i valget, vil du bli forgiftet eller skutt. .»

Han sa at Vladimir Putin var «redd for seg selv og Russland av virkningen av denne ukrainske modellen» og «fullstendig panikk» over en revolusjon i Moskva.

Vladimir Putin «i panikk»

Mens Russland intensiverer sin offensiv i Ukraina, har Ukrainas president Volodymyr Gelensky oppfordret Moskva til å gå med på å «diskutere» fredelig «sammen».

Men den britiske utenriksministeren, Lis Truss, sa at han fryktet fredsforhandlingene ville være et «røykledde» som ble brukt av Kreml i forkant av en ny offensiv.

I et intervju med The Times på lørdag sa Liz Truss at han var «veldig skeptisk» til samtalene, og mente at Russland brukte dem som en avledning for å bedre «re-integrere» styrkene sine.

«Invasjonen deres gikk ikke som planlagt. Det er ingen planer om tilbaketrekking av radikale russiske tropper eller noen seriøse planer,» sa han.

«Russerne løy og løy igjen og igjen. Jeg frykter at disse samtalene vil være nok et forsøk på å skape en avledning og røykskjerm mot grusomhetene,» la han til.

I sin siste oppdatering om status for den russiske invasjonen av Ukraina på lørdag, understreket det britiske forsvarsdepartementet at «Kremlin så langt ikke har klart å nå sine opprinnelige mål» og er «tvunget til å endre sin operative tilnærming».

Det kan «innebære vilkårlig bruk av skytevåpen, noe som resulterer i en økning i sivile tap, ødeleggelse av ukrainsk infrastruktur og en eskalering av den humanitære krisen,» la han til.