Boris Johnson sier til parlamentsmedlemmer at han vil gjøre akkurat det England-Afghanistan-spillerne gjør Boris Johnson

Boris Johnson vil fortelle britiske soldater i Afghanistan at han vil “gjøre akkurat det han gjorde” i løpet av den 20 år lange kampanjen, etter betydelig kritikk fra sentrale vestlige militære personer.

Statsministeren kan komme under press fra parlamentsmedlemmer for å forklare hvordan Storbritannia ønsker å gjenbosette tusenvis av afghanere som er kvalifisert til å komme til Storbritannia, men ikke kunne deporteres i tide.

Johnson sa til parlamentsmedlemmer mandag at Storbritannia ville “bruke politisk og diplomatisk innflytelse fra økonomien for å beskytte landet vårt mot skade og hjelpe befolkningen i Afghanistan” etter tilbaketrekking av “mot og oppfinnsomhet”. Alle involvert i Kabul -flyreisen.

Mange britiske soldater har vært “underlagt målere” siden forrige ukes dødelige bombing på Kabul flyplass i forrige uke, og har gjennomgått dekompresjonsterapi for å håndtere traumer de har opplevd over en to ukers periode.

Blant de kritiske kritikerne av USAs og Storbritannias strategi som førte til fallet i Kabul Taliban var veteranpolitikerne Tobias Elwood, Rory Stewart og Tom Dukendot. Tidligere ledende tjenestemenn har advart om at mange afghanere som har tjenestegjort i britiske styrker blir etterlatt.

Johnson vil offentliggjøre en uttalelse som markerer 20 -årsjubileet for angrepene mot New York 11. september og lover ytterligere 5 millioner kroner til militære veldedige organisasjoner til støtte for veteraner som kjemper mot fallet. “Takket være deres innsats har det ikke blitt utført noen terrorangrep mot dette landet eller våre vestlige allierte Afghanistan I 20 år, sier han.

“De har oppfylt den første plikten til den britiske væpnede styrken – vær trygg på folket vårt – de og deres familier bør være stolte av alt de har gjort.

Johnsons første uttalelse til parlamentet siden tilbakekallingen i forrige måned har kommet blant betydelige spenninger rundt etterretningssviktene til UD og forsvarsdepartementet.

Søndag trakk Storbritannias høyeste militære tjenestemann, general Sir Nick Carter, sitt forslag om at utenrikssekretær Dominic Robb manglet etterretning om Talibans styrke.

Rane Han fortalte parlamentsmedlemmer han trodde Den afghanske hovedstaden vil være trygg til neste år, støttet av en etterretningsvurdering. Forsvarsminister Ben Wallace sa at han trodde det først “Spillet er over” I Afghanistan, og den pro-vestlige regjeringen vil falle, “tilbake i juli”.

Carter, leder for sikkerhetsstaben, sa på søndag: “Det er absolutt mulig at regjeringen ikke vil tolerere dette på lenge.

Carter sa “alle misforsto” Talibans strategi. “Det er mye snakk om svikt i intelligens og alt det der; den åpenbare sannheten er at jeg fortalte deg på det showet da du intervjuet meg 11. juli, det er mange situasjoner, hvorav en definitivt vil være et kollaps og en sammenbrudd av staten, sier han til BBC.

“Hastigheten overrasket oss, jeg tror ikke vi skjønte hva Taliban gjorde.

Carter sa at Taliban måtte håndtere sin “katastrofale seier” og kjempe for å styre landet, “hvis de gjør det, vil de kanskje få hjelp.”

Han sa: “Hvis de kan danne en regjering som inkluderer den politiske kommisjonen, vil de sannsynligvis styre med mindre undertrykkelse – vi må vente og se.

“For tiden lider de fordi vi kaller hæren en katastrofeseier. De forventet ikke å være i regjeringen så snart de dukket opp, sannheten er at de prøver å finne føttene.

“Vi må vente og se hvordan dette skjer, og de må innse at de trenger litt hjelp for å drive en moderne stat effektivt. Kanskje de kan få litt hjelp hvis de gjør det.”