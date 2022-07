Boris Johnsons etterfølger: Forsvarsministeren, desidert favoritten, har falt ut av løpet

Til tross for mange støttespillere, «har jeg bestemt meg for ikke å delta i løpet», skrev Ben Wallace på Twitter, og forklarte at han ønsket å fokusere på sitt nåværende arbeid og «sikre landets sikkerhet».

På fredag ​​ble tidligere finansminister Rishi Sunak, 42, den første store lederen som lanserte sin kandidatur, i en spesielt polert video, som vekket mistanker om et lenge forberedt kandidatur og forræderi.

I klippet, som fikk syv millioner visninger lørdag, lover Rishi Sunak å «gjenopprette troen», «gjenoppbygge økonomien og gjenforene landet».

Rishi Sunak, lenge foretrukket å gå inn i Downing Street hvis Boris Johnson faller, ble betydelig svekket for måneder siden etter å ha avslørt den gunstige skattestatusen som hans velstående kone hadde. Offiserer.

I et Storbritannia som led av 40 år med inflasjon (over 9%), led han av en respons som ble ansett som utilstrekkelig av opinionen i møte med en levekostnadskrise.

Hans kandidaturkunngjøring, som mange parlamentsmedlemmer umiddelbart samlet seg rundt, skapte tilsynelatende en gjenoppblomstring: en Channel 4-måling på fredag ​​med 493 partimedlemmer satte ham foran de konservatives foretrukne kandidat (25%), utenriksminister Liz Truss (21%). )

Les mer

Etter at Johnson trakk seg, ønsket noen parlamentsmedlemmer ikke engang at han skulle tjene i mellomtiden



«Flotthet og tom retorikk»

Partiets posisjon antyder en mer åpen konkurranse, der utenriksminister Benny Mordant og tidligere helseminister Sajid Javid fremstår som seriøse utfordrere. Men ingen av dem har erklært seg ennå.

Rishi Sunak var en av de første som forlot regjeringen tirsdag kveld, tilsynelatende uten engang å fortelle det til Boris Johnson, sammen med Sajid Javid. Disse to nesten samtidige oppsigelsene utløste et politisk farlig blodbad for Brexits helt.

Flere andre kandidater med slankere sjanser til å lykkes har kastet seg inn i etterfølgeren.

Tidligere statssekretær for likestilling Kemi Patenok ba om endring, og insisterte på at opinionen var «lei av floskler og tom retorikk».

Han slutter seg til Suella Braverman – riksadvokaten, som er ansvarlig for å gi juridisk rådgivning til regjeringen – og Tom Tugenthat, leder av parlamentarisk komité for utenrikssaker.

Heve grensene

Det forventes totalt femten søknader.

Stilt overfor utsiktene til et slikt besøk, forventes en økning i antall sponsorater og stemmer som kreves i den første delen av nominasjonsprosessen, forklarte Geoffrey Clifton-Brown, kasserer i 1922-komiteen, til Times Radio i en intern anklage. Organisering av partiet. De to finalistene kan bli kjent innen to uker, i forkant av sommerferien i parlamentet som begynner 22.

Medlemmer av det konservative partiet – 160 000 velgere ved det siste interne valget i 2019 – skal stemme for å avgjøre mellom dem ved skoleårets start, ifølge et scenario som har skilt seg ut i britisk presse.

Eksekutivkontoret til 1922-komiteen skal fornyes på mandag. Det er han som setter reglene og timeplanen.

Boris Johnson, som kunngjorde sin avgang torsdag, sa at han ønsket å bli i Downing Street til en ny partileder ble valgt.