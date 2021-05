Bosatt: Parisere er ikke klar over de gode tingene som skjer

PARIS – Kathy Richardson, den eneste observatøren på mandagens Board of Selectors-møte, berømmet rådet for dets innsats og harde arbeid for å forbedre samfunnet, men lurte på hva det kunne gjøre for å bedre fremme deres innsats for befolkningen.

Richardson klaget over at deres gode arbeid ikke får stor oppmerksomhet. For eksempel sa hun at en innbygger nylig klaget over at Paris Hill hadde et desperat behov for reparasjoner, selv om bygging og asfaltering på veien hadde pågått i flere uker.

Hun sa: “Du må annonsere bedre.”

Hun sa at det var mer enn bare å publisere informasjon i aviser og på nettet. Det føltes som om det var strømbrudd et sted når man informerte innbyggerne.

I tillegg til media publiserer byen også informasjon på sine nettsider og på to eller tre Facebook-sider, sa bysjef Don Noise.

Selectman Carlton Sprague har foreslått en modernisering av nettstedet, som Noise sa vurderes, og et prosjekt det håper å finne sted i sommer med sysselsettingsproblemer løst og etter byens årsmøte. Og hun var enig i at nettstedet trenger en fullstendig overhaling.

“Vi trenger bare å gjøre det vi gjør, og gjøre det bedre,” sa Sprague.

I andre arbeider godkjente styret et design foreslått av studenter ved Oxford Hills Technical School for det nye monumentet på Route 26 som markerte grensen mellom Paris og Norge. Steinmerket ble ødelagt i fjor av et kjøretøy. Studentens design vil bruke steinverket som finnes der, og vil inneholde en stor plakett og et skilt som viser “Oxford Hills” over steinene, med bronsemarkeringer fra Paris og Norge.

Styret har godkjent en donasjon av en Ford Explorer fra 2010 fra politidepartementet for bilprogrammet ved School of Technology, en del av Oxford Hills Comprehensive High School. Før du gir bilen til skolen om høsten, kan byen i sommer bruke den som trafikkontrollfirma.

I sin rapport sa Noise at Oxford Hills Chamber of Commerce vil være vertskap for juleparaden i november. Konsertserien begynner i parken 14. juli.

Hun sa at byen nylig ansatte en ny regnskapsfører på bykontoret.

Noise berømmet også Oxford Hills Rotary Club, som nylig plantet blomster i hagen og ble enige om å melde seg frivillig til å reparere taket på lysthuset.

Byen trenger to valgkontorer for valget 8. juni. Alle interesserte bør kontakte bykontoret.

Rådet ble enige om å undertegne notatet fra den pedagogiske administrative regionen for den kommende folkeavstemningen.

Etter en 17-minutters ledersesjon vedtok styret en klausul under Maines pensjonssystem for offentlige ansatte som gjør det mulig for ansatte å tjene pensjonsytelser raskere.

Både Sprague og Selikman Christopher Summers sa at de ønsker å se en slags samfunnsbegivenhet med pandemirestriksjoner lettet. Summer foreslo en felles feiring med Norge.

“Tidligere